पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर
एडवोकेट नीरज रावत की शिकायत पर महोबा कोतवाली में कार्रवाई, एएसपी बोलीं- संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 2:37 PM IST
महोबा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने और मामले में सियासी बयानबाजी तेज होने के बाद महोबा शहर कोतवाली में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
मामले में बृजराज अहिरवार समेत 25 से 30 अज्ञात समर्थकों को भी शामिल किया गया है.
बता दें कि अजय राय शुक्रवार को महोबा दौरे पर आए थे. शिकायत के अनुसार, समद नगर में राजकुमार अहिरवार के घर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
आरोप है कि अजय राय 15 से 16 गाड़ियों के काफिले और 25 से 30 समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे. काफिला आम रास्ते पर खड़ा होने से आवागमन बाधित हुआ.
शिकायतकर्ता एडवोकेट नीरज रावत ने कोतवाली नगर महोबा में दी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई.
साथ ही अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की गई. शिकायत में कहा गया कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिससे लोगों में नाराज़गी है.
अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो संज्ञान में आया था. इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा अपने समर्थकों के साथ भीड़ एकत्र कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और आम रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप है.
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई है. इस संबंध में कोतवाली नगर महोबा में शिकायत प्राप्त हुई थी.
शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है.
इधर, हमीरपुर में भाजपा राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने भी अजय राय के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हताशा और निराशा में डूबे हैं. जनता इन्हें नकारती जा रही है और उनकी बदज़ुबानी जनता के सामने आ रही है. उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को मर्यादा में रहने की सलाह दी.
बाबूराम निषाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के लिए गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग बेहद घटिया है. विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें.
एफआईआर दर्ज होने के बाद महोबा में कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है.
पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.