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पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर. ( ETV Bharat (File) )

महोबा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने और मामले में सियासी बयानबाजी तेज होने के बाद महोबा शहर कोतवाली में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में बृजराज अहिरवार समेत 25 से 30 अज्ञात समर्थकों को भी शामिल किया गया है. बता दें कि अजय राय शुक्रवार को महोबा दौरे पर आए थे. शिकायत के अनुसार, समद नगर में राजकुमार अहिरवार के घर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था. आरोप है कि अजय राय 15 से 16 गाड़ियों के काफिले और 25 से 30 समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे. काफिला आम रास्ते पर खड़ा होने से आवागमन बाधित हुआ. शिकायतकर्ता एडवोकेट नीरज रावत ने कोतवाली नगर महोबा में दी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई. साथ ही अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की गई. शिकायत में कहा गया कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिससे लोगों में नाराज़गी है.