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प्रयागराज बेसिक शिक्षा निदेशक सहित दो पर एफआईआर, सर्विस बुक में जालसाजी का आरोप

प्रयागराज बेसिक शिक्षा निदेशक सहित दो पर एफआईआर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: जनपद बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत 2 लोगों पर FIR दर्ज हुई है. आरोप है कि उनके परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में सचिव के पद पर तैनात रहने के दौरान एक कर्मचारी की शशि कुमार यादव सर्विस बुक में जालसाजी की गई थी.

कर्मचारी के मेडिकल लीव पर रहने के दौरान उनकी सर्विस बुक में बैक डेट से एंट्री कर दी गई. इतना ही नहीं, जिस डेट में यह एंट्री दिखाई गई, उस समय कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं चल रही थी. मामले में कोर्ट के आदेश पर 8 नवंबर को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज की गई है।

वही शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव वर्ष 1995 से 2022 तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में काम रहे थे. उन्होंने तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय पर सर्विस बुक में हेरफेर करने का आरोप लगाया है. घटना के समय अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव थे. इसी दौरान उनकी सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल एंट्री कर दी गई.

आरोप में ये बताया गया गया है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन प्रबंध सहायक से उनकी मूल सर्विस बुक और व्यक्तिगत फाइल लेकर वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय ने अपने पास रख ली थी. जबकि कार्यालय आदेश के मुताबिक, उस समय इष्टदेव उपाध्याय केवल क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे. उनका प्रबंध अनुभाग से कोई संबंध नहीं था.