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रामपुर में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी को दौड़ाया, वीडियो वायरल होने के बाद दो के खिलाफ FIR दर्ज

वायरल वीडियो ( Photo credit: ETV Bharat )

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वकील की वेशभूषा में एक व्यक्ति हाथ में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिसकर्मी कार्बाइन लेकर बचने की कोशिश करता हुआ दिखा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने थाना स्थानीय पर अधिवक्ता और उसके साथी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) घटना रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र की बताई जा रही है. वीडियो में वकील की वेशभूषा में एक व्यक्ति हाथ में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है. पुलिस के मुताबिक, दो अधिवक्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जिस पर दोनों के बचाव के लिये एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा था.



