रामपुर में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी को दौड़ाया, वीडियो वायरल होने के बाद दो के खिलाफ FIR दर्ज
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने शनिवार को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:10 PM IST
रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वकील की वेशभूषा में एक व्यक्ति हाथ में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि पुलिसकर्मी कार्बाइन लेकर बचने की कोशिश करता हुआ दिखा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने थाना स्थानीय पर अधिवक्ता और उसके साथी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.
घटना रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र की बताई जा रही है. वीडियो में वकील की वेशभूषा में एक व्यक्ति हाथ में बेल्ट लेकर पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है. पुलिस के मुताबिक, दो अधिवक्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जिस पर दोनों के बचाव के लिये एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा था.
वायरल वीडियो को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें एक पुलिस वाले ने दो अधिवक्ताओं के बीच की लड़ाई में जाकर उनको रोकने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि उसमें एक अधिवक्ता आक्रामक होते हुए दिख रहा है. उन्होंने बताया कि उस संबंध में थाना स्थानीय पर अधिवक्ता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना चल रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिवक्ता और उसके साथी के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.
(नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.)
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