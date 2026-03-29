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पलामू में अंचल अधिकारी और सीआई के साथ धक्का मुक्की! 8 के खिलाफ नामजद FIR

पलामू: जिले के हरिहरगंज में नेशनल हाइवे 98 पर अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक के साथ हाइवा मालिक एवं ड्राइवर ने धक्का मुक्की की है. आरोपी धक्का मुक्की के बाद सभी जब्त हाइवा को छुड़ा ले गए. पूरे मामले में हरिहरगंज थाना में हाइवा मालिक और ड्राइवर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. सभी हाइवा मलिक हरिहरगंज और पिपरा के रहने वाले हैं.

हाइवा मालिक और अधिकारियों के बीच बहस

दरअसल, हरिगरगंज में नेशनल हाइवे 98 पर अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक अवैध माइनिंग के खिलाफ हाइवा की जांच कर रहे थे. इसी क्रम में चार स्टोन चिप्स लदे हुए हाइवा को रोका गया. जांच के क्रम में हाइवा मालिक एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचे. हाइवा मालिक एवं अधिकारियों के बीच हल्की बहस हुई. बहस के दौरान ही हाइवा मालिक एवं ड्राइवर ने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की.

धक्का मुक्की के बाद सभी स्टोन चिप्स लदे हुए हाइवा को लेकर फरार हो गए. अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक मामले को लेकर जांच कर रहे थे. वहीं दोनों ने स्थानीय स्तर पर पुलिस से मदद नहीं मांगी थी ना ही जानकारी दी थी.