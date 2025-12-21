ETV Bharat / state

मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया पर FIR; 10 लाख का मुचलका भी भरना होगा, बोलीं-पुलिस ने 3 दिनों तक बंधक बनाए रखा, ​मुझे अपराधी बना दिया

लखनऊ : मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. रविवार को कैसरबाग थाने में यह केस दर्ज किया गया. उन्हें 10 लाख का मुचलका भरने और एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है. वहीं सुमैया ने पुलिस पर 3 दिनों तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं.

​कैसरबाग इंस्पेक्टर ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. पुलिस का दावा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई. सुमैया को नोटिस भेजकर 10 लाख का मुचलका भरने के लिए कहा गया है. सोमवार को एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने के भी आदेश हैं.

सुमैया बोलीं- पुलिस ने जनाजे में भी नहीं जाने दिया : सुमैया राणा का आरोप है कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के नाम पर पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका था. उन्हें 3 दिनों तक उनके ही घर में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया. सख्त पहरा बैठा दिया गया. उन्हें किसी के जनाजे में भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.

नीतीश और संजय निषाद के खिलाफ दी थी तहरीर : सुमैया के मुताबिक उन्होंने बिहार के हिजाब मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया. वह इसी मामले में ​पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहीं थीं. इस दौरान पुलिस ने कैसरबाग स्थित उनके आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया. गुरुवार से लेकर शनिवार तक पुलिस ने बाहर नहीं निकलने दिया.

'यह महिलाओं के दमन का उदाहरण' : सुमैया ने कहा कि मैं न्याय मांगने गई थी, मुझे ही अपराधी बना दिया गया. ​सुमैया ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की. कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के दमन का जीता-जागता उदाहरण है. अगर सत्ता के दुरुपयोग का सबक सीखना है तो भाजपा सरकार से सीखा जा सकता है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति FIR की मांग कर रहा है, पुलिस उल्टा उसी पर मुकदमा लाद रही है.