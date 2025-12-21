ETV Bharat / state

मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया पर FIR; 10 लाख का मुचलका भी भरना होगा, बोलीं-पुलिस ने 3 दिनों तक बंधक बनाए रखा, ​मुझे अपराधी बना दिया

बिहार के हिजाब कांड पर सुमैया ने सीएम नीतीश कुमार और आपत्तिजनक बयानबाजी पर मंत्री संजय निषाद के खिलाफ दी थी तहरीर.

सुमैया राणा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप.
सुमैया राणा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit; Sumaiya X Account)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 6:24 PM IST

लखनऊ : मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. रविवार को कैसरबाग थाने में यह केस दर्ज किया गया. उन्हें 10 लाख का मुचलका भरने और एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है. वहीं सुमैया ने पुलिस पर 3 दिनों तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं.

​कैसरबाग इंस्पेक्टर ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. पुलिस का दावा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई. सुमैया को नोटिस भेजकर 10 लाख का मुचलका भरने के लिए कहा गया है. सोमवार को एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने के भी आदेश हैं.

सुमैया बोलीं- पुलिस ने जनाजे में भी नहीं जाने दिया : सुमैया राणा का आरोप है कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के नाम पर पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका था. उन्हें 3 दिनों तक उनके ही घर में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया. सख्त पहरा बैठा दिया गया. उन्हें किसी के जनाजे में भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.

नीतीश और संजय निषाद के खिलाफ दी थी तहरीर : सुमैया के मुताबिक उन्होंने बिहार के हिजाब मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया. वह इसी मामले में ​पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहीं थीं. इस दौरान पुलिस ने कैसरबाग स्थित उनके आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया. गुरुवार से लेकर शनिवार तक पुलिस ने बाहर नहीं निकलने दिया.

'यह महिलाओं के दमन का उदाहरण' : सुमैया ने कहा कि मैं न्याय मांगने गई थी, मुझे ही अपराधी बना दिया गया. ​सुमैया ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की. कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के दमन का जीता-जागता उदाहरण है. अगर सत्ता के दुरुपयोग का सबक सीखना है तो भाजपा सरकार से सीखा जा सकता है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति FIR की मांग कर रहा है, पुलिस उल्टा उसी पर मुकदमा लाद रही है.

​कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि सुमैया राणा के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को अंदेशा था कि सुमैया राणा नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव कर सकती हैं. कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका था. अब शातिभंग समेत विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है.

बिहार के हिजाब कांड के बारे में जानिए : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था. नीतीश कुमार का यह व्यवहार सुर्खियों में आ गया था. कई नेताओं समेत मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध जताया था. महिला चिकित्सक ने नौकरी करने से ही इंकार कर दिया था.

संजय निषाद ने किया था बिहार के सीएम का बचाव : योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने हिजाब मामले में बयान दिया था. उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव किया था. उन्होंने मामले को तूल न देने की बात कही थी. कहा था कि उन्होंने नकाब छू दिया तो इतना क्या हो गया?. इस पर उनका विरोध होना शुरू हो गया. हालांकि बाद में वीडियो जारी कर उन्होंने माफी भी मांग ली थी.

कौन हैं सुमैया राणा? : सुमैया मशहूर शायर स्व. मुनव्वर राणा की बेटी हैं. वह समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं. कई मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहती हैं. वह मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहती हैं. वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखती रहती हैं.

