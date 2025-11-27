ETV Bharat / state

रील बनाने में माफिया अतीक के बेटे अबान पर FIR; गाना बजाया था 'हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी'

रिहा होने के बाद अबान और अहजम रिश्तेदार के घर रह रहे हैं. दोनों को पुलिस सुरक्षा भी मिली है.

अबान अहमद पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.
अबान अहमद पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:23 PM IST

4 Min Read
प्रयागराज : रील बनाने पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार की देर रात की. रील में 'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी', 'हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी' समेत कई गाने बजाए गए थे. इसे लेकर सब इंस्पेक्टर ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

30 सेकेंड के इस रील की शुरुआत कार के अंदर से होती है. इसके बाद कुछ लोग खड़े नजर आते हैं. गाना बजता है कि 'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी... हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी... हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते हैं... तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम... फाड़ के जाते हैं.'

चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठा नजर आया अबान : गाने के साथ वीडियो फुटेज में अबान अहमद चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह एक टेबल पर बैठकर लोगों के साथ खाना खाते नजर आता है. अगले सीन में वह कुछ युवकों के साथ कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए नजर आता है. इसके बाद कार सड़क पर गुजरते हुए दिखाई देती है.

बुधवार की देर रात दर्ज हुआ मुकदमा : इस भड़काऊ REEL को लेकर बुधवार की देर रात धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया गया. सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने एप्लिकेशन में लिखा है कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की गई.

एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव ने बताया कि BNS की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथी हमजा समेत कई अज्ञात पर FIR दर्ज किया गया है. ये धारा सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान से संबंधित है. यह धारा उन लोगों के लिए है जो जान-बूझकर झूठी अफवाहें, बयान या भड़काऊ सामग्री फैलाते हैं. इससे सार्वजनिक शांति या धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है.

यूजर्स ने रील पर दीं प्रतिक्रियाएं : वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने लिखा कि अतीक-अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे छोटा बेटा अबान दहशत फैलाने से पीछे नहीं है. एक यूजर ने लिखा- रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गई. एक अन्य ने लिखा- योगी जी को पता चला तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे.

अतीक के दोनों बेटे जेल में, एक मारा जा चुका : माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे अभी जेल में है. अबान अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा बेटा है. उससे बड़ा चौथे नंबर का बेटा अहजम है. दो भाई उमर और अली जेल में हैं. तीसरे भाई असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है. उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान और अहजम दोनों नाबालिग थे.

उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने पकड़ा : साल 2023 में 24 फरवरी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अबान और अहजम के चकिया में लावारिस हालत में घूमते मिलने का दावा करते हुए दोनों को राजरूपपुर बालगृह में भेजा था. दोनों वहां 221 दिन तक रहे. 4 अक्टूबर 2023 को अहजम बालिग हो गया. 9 अक्टूबर 2023 को बाल कल्याण समिति के आदेश पर दोनों भाइयों को उनकी बुआ परवीन कुरैशी के हवाले किया गया.

दोनों भाई सीधे पिता और चाचा की कब्र पर गए थे. फिर दोनों शहर में नहीं देखे गए. तब से कल 26 नवंबर को अबान का वीडियो सामने आया. रिहा होने के बाद से दोनों हटवा में एक रिश्तेदार के घर रह रहे हैं. दोनों को पुलिस सुरक्षा भी मिली है.

ABAN AHMED PROVOCATIVE REEL
PRAYAGRAJ POLICE ACTION
UMESH PAL MURDER CASE
माफिया अतीक बेटा अबान मुकदमा
ATIQ SON ABAN FIR

