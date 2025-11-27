ETV Bharat / state

रील बनाने में माफिया अतीक के बेटे अबान पर FIR; गाना बजाया था 'हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी'

प्रयागराज : रील बनाने पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार की देर रात की. रील में 'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी', 'हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी' समेत कई गाने बजाए गए थे. इसे लेकर सब इंस्पेक्टर ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

30 सेकेंड के इस रील की शुरुआत कार के अंदर से होती है. इसके बाद कुछ लोग खड़े नजर आते हैं. गाना बजता है कि 'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी... हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी... हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ देते हैं... तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम... फाड़ के जाते हैं.'

चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठा नजर आया अबान : गाने के साथ वीडियो फुटेज में अबान अहमद चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह एक टेबल पर बैठकर लोगों के साथ खाना खाते नजर आता है. अगले सीन में वह कुछ युवकों के साथ कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए नजर आता है. इसके बाद कार सड़क पर गुजरते हुए दिखाई देती है.

बुधवार की देर रात दर्ज हुआ मुकदमा : इस भड़काऊ REEL को लेकर बुधवार की देर रात धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया गया. सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने एप्लिकेशन में लिखा है कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की गई.

एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव ने बताया कि BNS की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथी हमजा समेत कई अज्ञात पर FIR दर्ज किया गया है. ये धारा सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान से संबंधित है. यह धारा उन लोगों के लिए है जो जान-बूझकर झूठी अफवाहें, बयान या भड़काऊ सामग्री फैलाते हैं. इससे सार्वजनिक शांति या धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है.

यूजर्स ने रील पर दीं प्रतिक्रियाएं : वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने लिखा कि अतीक-अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे छोटा बेटा अबान दहशत फैलाने से पीछे नहीं है. एक यूजर ने लिखा- रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गई. एक अन्य ने लिखा- योगी जी को पता चला तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे.