लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर FIR; सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, जानिए पूरा मामला

डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह
पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 11:23 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मंगलवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जौनपुर के महराजगंज ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह और उनके गनर समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं इसी मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.



डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप में इंस्पेक्टर उपेन्द्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है. धनंजय सिंह और विनय सिंह समेत अन्य पर जमीन कब्जाने, धमकाने और एससी-एसटी एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.




मामला सुशांत गोल्फ सिटी स्थित स्वास्तिका सिटी कॉलोनी का है. एफआईआर के मुताबिक, स्थानीय निवासी कौशल तिवारी व अन्य का आरोप है कि विनय सिंह कॉलोनी की मुख्य सड़क पर दीवार उठाकर रास्ता बंद कर रहे थे. आरोप है कि सोमवार 29 दिसंबर शाम करीब 4 बजे विनय सिंह ने अपने प्लाॅट के दक्षिण में स्थित 20 फीट के आम रास्ते पर दीवार खड़ी करने की कोशिश की. कॉलोनीवासियों ने इस अवैध निर्माण का विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया. आरोप है कि विनय सिंह दबंग किस्म के हैं, जिनके साथ 8 से 10 असलहाधारी चलते हैं.

आरोप है कि विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हैं. घटना के समय वह पूर्व सांसद से फोन पर बात करा रहे थे. आरोप है कि इस दौरान विनय सिंह ने लाइसेंसी बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया.

