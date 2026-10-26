रतलाम में पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करना पड़ा भारी, आदिवासी नेताओं पर एफआईआर
रतलाम में थाना घेरने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष और 2 सरपंचों पर एफआईआर, पुलिस कर्मियों को कहे थे अपमानजनक शब्द, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 2:52 PM IST
रतलाम : आदिवासी संगठन के नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशू निनामा और उनके साथियों को पुलिस थाना घेरना महंगा पड़ गया है. रावटी थाना घेराव के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी और अपमानजनक शब्द कहे जाने के मामले में रावटी थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं दो सरपंचों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर आदिवासी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा रावटी थाने पर पर पहुंचे थे, जहां आदिवासी नेता पुलिस से ही उलझ गए.
ऐसे शुरू हुआ विवाद
पूरा विवाद सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर शुरू हुआ था, जिसे लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी और अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और नेताओं ने रावटी थाने पर पहुंचकर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की थी. थाना प्रभारी के मौजूद नहीं होने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने मौके पर जमकर हंगामा कर दिया. इसके बाद थाने के मुख्य द्वार पर ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया और रोड जाम कर दिया, जिसके बाद बवाल हो गया.
पुलिस के आरोप-आदिवासी नेता कर रहे थे बदतमीजी, जबरन थाना घेरा
रावटी थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया, '' जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा शनिवार को थाने पर पहुंचे थे. उनके द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी से व्यवहार किया गया और थाने के बाहर धरना देकर सड़क जाम की गई थी. जिस शिकायत को लेकर वह आए थे वह रावटी थाना क्षेत्र से संबंधित नहीं थी. बावजूद इसके उनके द्वारा पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. घटना को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान मिलकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष के सुनिनामा और दो अन्य के विरुद्ध पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने एवं सड़क जाम करने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है.''
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वहीं, प्रकरण दर्ज होने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष के केशु निनामा ने कहा, '' हमारी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही थी तो गुस्सा आना स्वाभाविक है. कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा गया है. फोन पर जब टीआई से बात की गई तो उनका टोन गुस्सा दिलाने वाला था. किसी को कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा गया है और सुनवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया था.''