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रतलाम में पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करना पड़ा भारी, आदिवासी नेताओं पर एफआईआर

रतलाम में पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करना पड़ा भारी ( Etv Bharat )

रतलाम : आदिवासी संगठन के नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशू निनामा और उनके साथियों को पुलिस थाना घेरना महंगा पड़ गया है. रावटी थाना घेराव के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी और अपमानजनक शब्द कहे जाने के मामले में रावटी थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं दो सरपंचों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर आदिवासी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा रावटी थाने पर पर पहुंचे थे, जहां आदिवासी नेता पुलिस से ही उलझ गए.

ऐसे शुरू हुआ विवाद पूरा विवाद सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर शुरू हुआ था, जिसे लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी और अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और नेताओं ने रावटी थाने पर पहुंचकर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की थी. थाना प्रभारी के मौजूद नहीं होने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने मौके पर जमकर हंगामा कर दिया. इसके बाद थाने के मुख्य द्वार पर ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया और रोड जाम कर दिया, जिसके बाद बवाल हो गया.