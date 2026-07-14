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दबाव बनाने अनिल अग्रवाल पर हुई FIR, किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश, भूपेश बघेल का सदन में हमला, विपक्ष का वॉकआउट

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब दिया कि प्रक्रिया के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर: नेता प्रतिपक्ष के सवाल को गंभीर विषय बताते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा कि सक्ती वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर FIR दर्ज कर सरकार ने गंभीरता का परिचय दिया. बघेल ने सवाल किया कि इससे पहले भी कई हादसे हुए है तो क्या ऐसे सभी मामलों में कंपनी के डायरेक्टर पर भी मामले दर्ज किए जाएंगे या सिर्फ अनिल अग्रवाल पर एफआईआर कर मामले को दबा दिया जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पहले भी मंत्री के क्षेत्र में वेदांता हादसे में 42 लोगों की मौत हुई थी, उस दौरान अनिल अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सक्ती वेदांता मामले में 25 लोगों की मौत के मामले में अनिल अग्रवाल पर कार्रवाई की गई. बघेल ने अपना सवाल दोहराया कि लिस्ट में जिन प्लांट या कंपनियों में हादसे हुए है क्या उनके डायरेक्टर पर कार्रवाई होगी या सिर्फ अनिल अग्रवाल पर ही कार्रवाई की गई.

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उद्योग मंत्री का सदन में जवाब

जवाब देने के दौरान मंत्री जी की जुबान फिसल गई और उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी अनिल अग्रवाल को बचाना चाहते हैं. मंत्री जी का जवाब सुनते ही भूपेश बघेल ने उन्हें आड़े हाथों लिया, इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने माफी मांगी और फिर पूर्व मुख्यमंत्री कहा. भूपेश बघेल ने कहा कि मामले में सिर्फ एफआईआर की गई लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सदन में अनिल अग्रवाल का नाम लेने पर भड़के अजय चंद्राकर

इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती. चंद्राकर ने कहा कि जिस पर आरोप लगा है उसे सदन में बुलाया जाए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए. बघेल ने कहा कि सरकार उन्हें बुलाए.

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कांग्रेस का वॉकआउट

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अनिल अग्रवाल को दबाव में लाने और किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर एफआईआर किया गया है. भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक सिर्फ अनिल अग्रवाल पर कार्रवाई की गई. क्या उन पर दबाव बनाने और उनकी फैक्ट्री बिकवाने के लिए कार्रवाई की गई. विपक्ष ने छत्तीसगढ़ बेचना बंद करो के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस ने अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए वेदांता ग्रुप और अनिल अग्रवाल पर कार्रवाई का आरोप लगाया. हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया.