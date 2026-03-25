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AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान मामले में 6 के खिलाफ FIR, तीन गिरफ्तार

मेरठ पुलिस ने की कार्रवाई, शौकत अली पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

विवादित बयान का मामला में तीन गिरफ्तार
विवादित बयान का मामला में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:11 AM IST

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मेरठ: लोहिया नगर थाने में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शौकत अली पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

जानकारी के अनुसार, हापुड़ रोड पर हाजीपुर में ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि 11 विधायक बना दिए तो यूपी में मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विवादित बयानबाजी को लेकर शौकत अली समेत 6 लोगों के खिलाफ लोहिया नगर थाने में मुकद्दमा दर्ज किया गया है. इसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, मेरठ के जिलाध्यक्ष चौधरी फहीम राजा, एआईएमआईएम यूथ महानगर अध्यक्ष ओवेश आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद सहित कई कुछ अन्य के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है.

एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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