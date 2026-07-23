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Patna Student Protest: 500 अज्ञात पर FIR, 40 पुलिस हिरासत में.. पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस अलर्ट

पटना में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: पटना में बुधवार को हुए छात्रों के बड़े आंदोलन में हुई तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया है. इस सिलसिले में कोतवाली, सचिवालय और गांधी मैदान थानों में करीब 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. हिरासत में छात्र संघ अध्यक्ष समेत 40 से अधिक: हंगामे के बाद एक्शन में आई पुलिस ने रातभर धरपकड़ अभियान चलाकर 40 से ज्यादा आंदोलनकारियों को अपनी कस्टडी में ले लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ (PUSU) के अध्यक्ष सुशांत शेखर भी शामिल हैं, जिन्हें तड़के लगभग 2 बजे उनके आवास से उठाया गया. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक, पुलिस सीसीटीवी कैमरों, स्थानीय वीडियो और सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेज की मदद से लगातार आरोपियों को चिन्हित कर रही है. पटना में हिंसक प्रदर्शन (ETV Bharat) "सीसीटीवी फुटेज, वीडियो ग्राफी और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है. पहचान के बाद उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा."- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना कई इलाकों में छापेमारी और साइबर सेल की जांच: आरोपियों की धरपकड़ के लिए बोरिंग रोड, कदमकुआं, गांधी मैदान, बुद्धा कॉलोनी और बहादुरपुर जैसे कई चिन्हित ठिकानों पर पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. चिन्हित किए गए सभी उपद्रवियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की योजना है. इसके साथ ही, पुलिस की साइबर विंग इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे की मुख्य साजिश का पता लगाने के लिए यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट्स की भी गहनता से जांच कर रही है.