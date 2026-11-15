2400 का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदा, नगर पंचायत घुघली के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और अधिकारियों समेत 12 पर FIR
EOW के वाराणसी सेक्टर में FIR दर्ज होने के बाद नगर पंचायत में हलचल तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:12 PM IST
महराजगंज : नगर पंचायत घुघली में डस्टबिन खरीद घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब आठ साल पुराने इस मामले में वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और अधिकारियों समेत 12 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. 28 अक्टूबर 2026 को EOW के वाराणसी सेक्टर में FIR दर्ज होने के बाद नगर पंचायत में हलचल तेज हो गई है.
जांच एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2018 में नगर पंचायत की ओर से 100 लीटर क्षमता वाले 200 डस्टबिन खरीदे गए थे. इनकी स्थानीय बाजार में कीमत 2400 से 3400 रुपये के बीच बताई गई, जबकि निविदा में प्रति डस्टबिन 14,160 रुपये की दर स्वीकृत की गई. इस खरीद के लिए कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया. जांच में बाजार मूल्य और खरीद दर के बीच भारी अंतर को वित्तीय अनियमितता माना गया है.
चार दिन में पूरी हुई टेंडर प्रक्रिया : FIR के अनुसार, 24 अगस्त 2018 को निविदा जारी हुई और एक सितंबर को इसे खोल दिया गया. कम समय में पूरी हुई प्रक्रिया और शासनादेशों के अनुपालन को लेकर भी सवाल उठे हैं. निविदा में तीन फर्मों सौरभ एग्रो केमिकल्स, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तथा सिंह एग्रो केमिकल्स के दस्तावेजों और आपसी संबंधों की जांच में अनियमितताओं के आरोप सामने आए.
पांच साल बाद दो किस्तों में हुआ भुगतान : हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2018 की खरीद का भुगतान वर्ष 2023 में किया गया. सौरभ एग्रो केमिकल्स को 20 मई 2023 और 21 अगस्त 2023 को 13.68-13.68 लाख रुपये की दो किस्तों में कुल 27.36 लाख रुपये दिए गए. मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह की शिकायत पर शासन ने जांच EOW को सौंपी थी.
जांच के बाद शासन से अभियोजन की मंजूरी मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और IPC की धारा 409, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत कार्रवाई की गई है. अब विवेचना में खरीद प्रक्रिया, दस्तावेजों और भुगतान में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल होगी. हालांकि, आरोपों की पुष्टि न्यायालय में होनी बाकी है.
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