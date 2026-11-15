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2400 का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदा, नगर पंचायत घुघली के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और अधिकारियों समेत 12 पर FIR

नगर पंचायत घुघली में डस्टबिन खरीद घोटाला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज : नगर पंचायत घुघली में डस्टबिन खरीद घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब आठ साल पुराने इस मामले में वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और अधिकारियों समेत 12 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. 28 अक्टूबर 2026 को EOW के वाराणसी सेक्टर में FIR दर्ज होने के बाद नगर पंचायत में हलचल तेज हो गई है.

जांच एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2018 में नगर पंचायत की ओर से 100 लीटर क्षमता वाले 200 डस्टबिन खरीदे गए थे. इनकी स्थानीय बाजार में कीमत 2400 से 3400 रुपये के बीच बताई गई, जबकि निविदा में प्रति डस्टबिन 14,160 रुपये की दर स्वीकृत की गई. इस खरीद के लिए कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया. जांच में बाजार मूल्य और खरीद दर के बीच भारी अंतर को वित्तीय अनियमितता माना गया है.