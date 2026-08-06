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महराजगंज में टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती; चार थानों में मुकदमे दर्ज, SP ने की यह अपील

पुलिस अधीक्षक ने अपील की कि किसी भी समस्या या विरोध प्रदर्शन हेतु कानून को हाथ में न लें.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:50 PM IST

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महराजगंज : जिले में मोबाइल और संचार टॉवर पर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. पिछले तीन महीनों में जिले के चार थाना क्षेत्रों में टावर पर चढ़कर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह कानून-व्यवस्था भंग करने या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, मई, जून और जुलाई के दौरान सोनौली, भिटौली, फरेंदा और कोतवाली थाना क्षेत्रों में टावर पर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के कृत्य न केवल संबंधित व्यक्ति की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और लोक शांति को भी प्रभावित करते हैं.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए कानून अपने हाथ में न लें और न ही टावर अथवा अन्य ऊंचे स्थानों पर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन करें. उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था मौजूद है. यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह कानून-व्यवस्था प्रभावित करने या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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