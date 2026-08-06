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महराजगंज में टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती; चार थानों में मुकदमे दर्ज, SP ने की यह अपील

महराजगंज : जिले में मोबाइल और संचार टॉवर पर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. पिछले तीन महीनों में जिले के चार थाना क्षेत्रों में टावर पर चढ़कर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह कानून-व्यवस्था भंग करने या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, मई, जून और जुलाई के दौरान सोनौली, भिटौली, फरेंदा और कोतवाली थाना क्षेत्रों में टावर पर चढ़कर विरोध-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के कृत्य न केवल संबंधित व्यक्ति की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और लोक शांति को भी प्रभावित करते हैं.