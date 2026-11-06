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रिश्वत प्रकरण में सीए के खिलाफ एफआईआर और आरोप पत्र हाईकोर्ट से रद्द, निगम चुनाव को लेकर आयोग से मांगा जवाब

जयपुर स्थित जिला न्यायालय एवं हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोप से जुड़े केस में निजी सीए को राहत देते उसके खिलाफ एसीबी की एफआईआर और आरोप पत्र सहित सभी कार्रवाई रद्द कर दी. अदालत ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई व जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच पहले से वित्तीय लेनदेन तथा बकाया राशि का विवाद था. इसकी जानकारी उसने शिकायत में नहीं दी थी. उधर, जयपुर महानगर प्रथम की जिला अदालत ने नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचित प्रत्याशी, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ, सांगानेर समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.