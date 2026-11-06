रिश्वत प्रकरण में सीए के खिलाफ एफआईआर और आरोप पत्र हाईकोर्ट से रद्द, निगम चुनाव को लेकर आयोग से मांगा जवाब
हाईकोर्ट से रिश्वत मामले में सीए को बड़ी राहत. जयपुर जिला अदालत ने नगर निगम चुनाव को लेकर जारी किए नोटिस.
Published : November 6, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोप से जुड़े केस में निजी सीए को राहत देते उसके खिलाफ एसीबी की एफआईआर और आरोप पत्र सहित सभी कार्रवाई रद्द कर दी. अदालत ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई व जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच पहले से वित्तीय लेनदेन तथा बकाया राशि का विवाद था. इसकी जानकारी उसने शिकायत में नहीं दी थी. उधर, जयपुर महानगर प्रथम की जिला अदालत ने नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचित प्रत्याशी, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ, सांगानेर समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ये दिए तर्क: रिश्वत से जुड़े केस में कहा गया कि एसीबी ने मौजूद अहम दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए सीए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, जबकि इन परिस्थितियों में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं आईपीसी की धारा 420 के जरूरी तत्व ही स्थापित नहीं होते, इसलिए उसके खिलाफ एसीबी की एफआईआर व चार्जशीट सहित अन्य सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करना उचित होगा. जस्टिस वीके भारवानी ने यह आदेश सीए पुनीत मोहनोत की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिया.
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तथ्य छुपाए: अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में आयकर विभाग में शिकायतकर्ता के किसी लंबित मामले और लोकसेवक का शामिल होना भी सामने नहीं आया है. दस्तावेजों से सीए की बकाया फीस और उधार की राशि की पुष्टि होती है, इसलिए वैध बकाया राशि मांगने को धोखाधड़ी नहीं कह सकते. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसके पंवार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सीए और शिकायतकर्ता के बीच पूर्व में पेशेवर संबंध रहे थे. शिकायतकर्ता पर सीए की प्रोफेशनल फीस के 1,04,400 रुपए तथा व्यक्तिगत लोन के एक लाख रुपए सहित कुल दो लाख चार हजार रुपए बकाया थे. सीए ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई से पहले ईमेल से शिकायतकर्ता को बकाया राशि जमा कराने को बैंक का विवरण भेजा था. एसीबी ने उसके खिलाफ झूठे तथ्यों पर गलत आपराधिक कार्रवाई की है, जिसे रद्द किया जाए.
बकाया राशि का नहीं किया जिक्र: शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी कि वह आयकर विभाग में लंबित काम कराने के लिए रिश्वत मांग रहा है. एसीबी ने उसे 24 मई 2022 को दो लाख रुपए लेते ट्रेप किया, जबकि यह राशि उसकी स्वयं की ही बकाया थी. यह तथ्य शिकायतकर्ता ने छिपाया था.
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विजयी पार्षद को भेजा नोटिस: इधर, जयपुर महानगर प्रथम की जिला अदालत ने नगर निगम के वार्ड 47 के पार्षद चुनाव से जुड़े मामले में निर्वाचित प्रत्याशी दीपा नाथावत, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ, सांगानेर समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी दामोदर मीणा की याचिका पर दिए.
ईवीएम को लेकर विवाद: याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि 11 सितंबर को हुए चुनाव में मतदान केंद्र संख्या 673 पर एक ही ईवीएम के दो अलग-अलग सीरियल नंबर दर्ज किए गए. कांग्रेस प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट को दिए प्रपत्र में ईवीएम का नंबर दूसरे अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट को दिए नंबर से अलग था. पहली ईवीएम में खराबी से दो घंटे मतदान बाधित रहा. पहली मशीन में 191 व दूसरी मशीन में 549 वोट दर्ज थे, लेकिन मतगणना विवरण में केवल 549 मत दर्शाये गए.
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ये रखी मांग: याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और विजयी उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर केवल 206 मत रहा. मौके पर लिखित पुनर्मतदान की मांग के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया और चुनाव परिणाम घोषित कर दिया. ऐसे में विजयी उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द कर याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया जाए. इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
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