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युवक पर स्ट्रीट डॉग की हत्या का मुकदमा दर्ज, एक महीने पहले तार से बांधकर की थी मारपीट

स्ट्रीट डॉग को बुरी तरह से मारा गया और इसी के चलते स्ट्रीट डॉग की मौत हुई है.

भीमगंज मंडी
भीमगंज मंडी (ETV Bharat Kota (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 10:34 AM IST

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कोटा : शहर की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ स्ट्रीट डॉग की हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है. युवक पर आरोप है कि उसने एक महीने पहले स्ट्रीट डॉग को तार से बांधकर मारपीट की थी. इस पर अन्य लोग वहां पहुंचे और उन्होंने स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कर उसका उपचार करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई. इसके बाद उनकी शिकायत पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि गली नंबर 1 के पास में स्थित शाही प्लाजा निवासी वाहिद के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जनक राम मीणा को सौंप दी है. इस शिकायत में वाहिद पर आरोप है कि उसने 17 जून को भीमगंज मंडी इलाके में ही एक स्ट्रीट डॉग को खाने के लालच से बुलाया और लोहे के तार से चारों टांगों को बांध दिया था.

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बाद में लाठी व डंडे से बुरी तरह से पीटा और घसीट का सड़क पर ले आया. लोगों ने उसका रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी 8 जुलाई को मौत हो गई है. इस मामले में एनिमल एक्टिविस्ट शक्ति शर्मा, लोकेश पारीक व अंजना आजाद की शिकायत थाने को मिली थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है. मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है.

एप्पल डॉग समिति की अध्यक्ष अंजना आजाद का कहना है कि इसका एक वीडियो स्थानीय नागरिक रेशमा ने बना लिया था, जिसमें साफ दिख रहा है कि इस घटना पर लोग जमा हो गए थे. उन्हें भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद देर रात 2 बजे इस स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू किया गया और दादाबाड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी 8 जुलाई को मौत हो गई. स्ट्रीट डॉग को बुरी तरह से मारा गया और इसी के चलते स्ट्रीट डॉग की मौत हुई है.

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ASSAULTING STREET DOG TO DEATH
FIR AGAINST YOUTH FOR KILLING DOG
स्ट्रीट डॉग की पीट पीटकर हत्या
BRUTALITY WITH STREET DOG

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