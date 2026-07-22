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युवक पर स्ट्रीट डॉग की हत्या का मुकदमा दर्ज, एक महीने पहले तार से बांधकर की थी मारपीट

भीमगंज मंडी ( ETV Bharat Kota (File) )

कोटा : शहर की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ स्ट्रीट डॉग की हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है. युवक पर आरोप है कि उसने एक महीने पहले स्ट्रीट डॉग को तार से बांधकर मारपीट की थी. इस पर अन्य लोग वहां पहुंचे और उन्होंने स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कर उसका उपचार करवाया, लेकिन उसकी मौत हो गई. इसके बाद उनकी शिकायत पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि गली नंबर 1 के पास में स्थित शाही प्लाजा निवासी वाहिद के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जनक राम मीणा को सौंप दी है. इस शिकायत में वाहिद पर आरोप है कि उसने 17 जून को भीमगंज मंडी इलाके में ही एक स्ट्रीट डॉग को खाने के लालच से बुलाया और लोहे के तार से चारों टांगों को बांध दिया था. पढ़ें. एनिमल वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी के बीच संतुलन तलाशने की चुनौती, आखिर समाधान क्या?