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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, कालिख पोतने और पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में FIR

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाबलों से घिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ( ETV Bharat )