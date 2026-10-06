मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, कालिख पोतने और पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में FIR
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन में पुलिस से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: राजधानी रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष हुए इस आंदोलन के दौरान कालिख पोतने और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला जगन्नाथपुर थाने में दर्ज किया गया है.
शिकायत और FIR के विवरण
प्रभारी अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार उपाध्याय सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अरगोड़ा की लिखित शिकायत पर कार्रवाई हुई है. शिकायत में सुबोधकांत सहाय, कुमार राजा, शिल्पी वर्मा, गौरव सिंह और भीड़ में शामिल लगभग 150 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. लिखित शिकायत में सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और विरूपित करने, पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और बल प्रयोग तथा उनके शस्त्र छीनने के प्रयास का आरोप लगाया गया है. BNS 2023 की सुसंगत धाराओं और अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई है.
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने तथा उनकी जांच का आग्रह किया है. साथ ही घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान, सरकारी संपत्ति को हुई क्षति का विस्तृत आकलन और संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई के साथ क्षतिपूर्ति वसूली की भी सिफारिश की गई है.
कुमार राजा का प्रेस वार्ता में बयान
आंदोलन के बाद झारखंड कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा, “ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा नहीं तो अभी कार्यालय पर कालिख पोता है, अब अधिकारियों पर पोतेंगे कालिख.” उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई. कुमार राजा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देशभर में कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.
उन्होंने राहुल गांधी के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है. मतदाता सूची में गड़बड़ी और एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग जगहों पर वोटर आईडी कार्ड जैसे मामले सामने आने का आरोप भी उन्होंने लगाया.
कुमार राजा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को छीना जाए या उसके वोट में हेरफेर की जाए तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है. कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है.
आगे की योजना ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’
रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा ने बताया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ मनाया जा रहा है. इसी क्रम में 7 अक्टूबर को रांची में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च निकाला जाएगा.
मार्च दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर डीसी कार्यालय तक जाएगा. वहां प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा. सोमनाथ मुंडा ने कहा कि जिला स्तर के कार्यक्रम के बाद आंदोलन को प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा. कथित वोट चोरी के खिलाफ यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते.
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