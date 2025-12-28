ETV Bharat / state

चिट्टे के खिलाफ रात को पहरा देने वाली महिलाओं पर क्यों हुई FIR, बीजेपी ने कर ली धरने की तैयार

लघाट गांव की महिलाएं रात को देती हैं पहरा ( ETV Bharat )

बिलासपुर: नशे के सौदागरों और चिट्टे के खिलाफ जंग लड़ने वाली बरमाणा पंचायत के लघट गांव की महिलाओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतरेगी. दरअसल बिलासपुर के बरामणा में महिलाओं ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था. महिला मंडल की महिलाएं रात गश्त भी कर रही थी. इसी दौरान महिलाओं ने दिन में कथित तौर पर कुछ युवकों को चिट्टा तस्करी के शक में पकड़ा. तलाशी लेने के दौरान इनसे कुछ नहीं निकला. इसका वीडियो भी मौके पर बनाया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. युवकों ने वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए महिलाओं पर एफआईआर करवा दी. अब बीजेपी महिलाओं पर हुई एफआईआर के खिलाफ धरना देगी. जयराम होंगे धरने में शामिल सदर भाजपा मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर ने कहा कि 'शहर की मेन मार्केट में आयोजित किए जाने वाले धरने के माध्यम से प्रदेश सरकार, जिला पुलिस और चिट्टा माफिया की सांठगांठ उजागर करने के साथ ही सरकार की कथनी और करनी में अंतर की पोल भी खोली जाएगी. विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाग लेंगे. धरने के बाद भाजपा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेगी.'