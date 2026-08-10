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लखनऊ में सिपाही सुसाइड मामले में महिला कांस्टेबल पर FIR, पिता बोले- आत्महत्या के लिए उकसाया

लखनऊ : गोमतीनगर थाने में तैनात कांस्टेबल आकाश यादव (26) की आत्महत्या के मामले में महिला कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मृतक सिपाही के पिता अनिल यादव की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है. पिता ने महिला कांस्टेबल पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आकाश यादव गोमतीनगर थाने में ही तैनात था और थाना परिसर में बने पुलिस बैरक में रहता था. रविवार को बैरक में उसकी हालत गंभीर मिली थी. साथी पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और परिजनों को जानकारी दी.

डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया, रविवार शाम करीब छह बजे आकाश के साथी सिपाही बैरक पहुंचे थे. आकाश के कमरे का दरवाजा बंद था. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो साथियों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए आकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आकाश यादव मूल रूप से बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का रहने वाला था. 2019 बैच का कांस्टेबल था और पिछले करीब दो वर्षों से गोमतीनगर थाने में तैनात था. थाने के अंदर बने बैरक में ही रहता था. साथी पुलिसकर्मियों के मुताबिक, आकाश मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था. वह फिटनेस को लेकर काफी गंभीर रहता था और नियमित रूप से जिम जाता था. हालांकि, पिछले करीब एक सप्ताह से उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा था. वह कुछ परेशान और गुमसुम रहता था.