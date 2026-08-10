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लखनऊ में सिपाही सुसाइड मामले में महिला कांस्टेबल पर FIR, पिता बोले- आत्महत्या के लिए उकसाया

गोमतीनगर थाने में तैनात कांस्टेबल आकाश यादव ने बैरक में सुसाइड कर लिया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला कांस्टेबल पर FIR.
महिला कांस्टेबल पर FIR. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 6:15 PM IST

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लखनऊ : गोमतीनगर थाने में तैनात कांस्टेबल आकाश यादव (26) की आत्महत्या के मामले में महिला कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मृतक सिपाही के पिता अनिल यादव की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है. पिता ने महिला कांस्टेबल पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आकाश यादव गोमतीनगर थाने में ही तैनात था और थाना परिसर में बने पुलिस बैरक में रहता था. रविवार को बैरक में उसकी हालत गंभीर मिली थी. साथी पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और परिजनों को जानकारी दी.

डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया, रविवार शाम करीब छह बजे आकाश के साथी सिपाही बैरक पहुंचे थे. आकाश के कमरे का दरवाजा बंद था. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो साथियों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए आकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आकाश यादव मूल रूप से बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र का रहने वाला था. 2019 बैच का कांस्टेबल था और पिछले करीब दो वर्षों से गोमतीनगर थाने में तैनात था. थाने के अंदर बने बैरक में ही रहता था. साथी पुलिसकर्मियों के मुताबिक, आकाश मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था. वह फिटनेस को लेकर काफी गंभीर रहता था और नियमित रूप से जिम जाता था. हालांकि, पिछले करीब एक सप्ताह से उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा था. वह कुछ परेशान और गुमसुम रहता था.

आकाश की मौत के बाद पिता अनिल यादव ने पुलिस को तहरीर दी. तहरीर में उन्होंने एक महिला कांस्टेबल पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला कांस्टेबल के खिलाफ BNS की धारा 108 में मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, FIR में लगाए गए आरोपों की पुलिस अभी जांच कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आकाश और महिला कांस्टेबल के बीच किस तरह का संबंध, बातचीत या विवाद था और ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनके बाद आकाश ने आत्महत्या की. डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया, आकाश यादव के पिता की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले में साक्ष्यों, परिस्थितियों और FIR में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह और आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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