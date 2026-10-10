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प्रशासनिक अनुमति से सड़क पर धरना-प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर! जानें, क्या है पूरा मामला

डीसी कार्यालय के पास ग्रामीण. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिला में धरना को लेकर प्रशासनिक अनुमति चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशासनिक अनुमति में लिखा गया था कि बीच रोड पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं. लेकिन अनुमति के साथ प्रतिलिपि में लिखा गया था कि रोड जाम करने की इजाजत नहीं है. अब रोड जाम करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

दरअसल, पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के कठौतिया में रोड बनाने की मांग को लेकर कई दिनों से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. कठौतिया के रहने वाले मनीष कुमार सिंह ने रोड बनाने की मांग को लेकर आंदोलन के लिए छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी. छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति पत्र में लिखा गया था कि सात अक्टूबर को 12:30 बजे से 04:00 बजे तक नौडीहा बाजार पुराना थाना के बीच सड़क पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है.