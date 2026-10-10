प्रशासनिक अनुमति से सड़क पर धरना-प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर! जानें, क्या है पूरा मामला
पलामू में प्रशासन से अनुमति लेकर धरना-प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 10, 2026 at 11:03 PM IST
पलामूः जिला में धरना को लेकर प्रशासनिक अनुमति चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशासनिक अनुमति में लिखा गया था कि बीच रोड पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं. लेकिन अनुमति के साथ प्रतिलिपि में लिखा गया था कि रोड जाम करने की इजाजत नहीं है. अब रोड जाम करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है.
दरअसल, पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के कठौतिया में रोड बनाने की मांग को लेकर कई दिनों से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. कठौतिया के रहने वाले मनीष कुमार सिंह ने रोड बनाने की मांग को लेकर आंदोलन के लिए छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी. छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति पत्र में लिखा गया था कि सात अक्टूबर को 12:30 बजे से 04:00 बजे तक नौडीहा बाजार पुराना थाना के बीच सड़क पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है.
धरना संबंधित विधि-व्यवस्था की जिम्मेवारी नौडीहा बाजार के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को सौंपी गई थी. एसडीओ से अनुमति मिलने के बाद मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे. आंदोलन के बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर मनीष कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
ग्रामीणों ने डीसी से लगाई गुहार
मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं और आंदोलन कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वह रोड बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और प्रशासनिक अनुमति भी लिए थे. बीच सड़क पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है. जिस रोड को लेकर वह आंदोलन कर रहे हैं वह रोड तो आजादी के बाद भी नहीं बनी है. रोड नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनीष कुमार सिंह ने कहा कि डीसी से उन्होंने गुहार लगाई है और पूरे मामले में जांच का आग्रह किया है.
रोड बन जाने से कई ग्रामीणों को फायदा होगा. रोड को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. ग्रामीण जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने रोड बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार और प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है. आंदोलन करने पर उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है.
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