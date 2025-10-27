ETV Bharat / state

एक्सप्रेस वे की मरम्मत कराने वाले यूपीडा ठेकेदार पर FIR, मंत्री बेबी रानी मौर्य के काफिले की गाड़ी हुई थी दुर्घटनाग्रस्त

24 अक्टूबर 2025 की रात मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी थी. ( Photo Credit- ETV Bharat )

यह हादसा प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य के काफिले के साथ हुआ था. दुर्घटना थाना नसीरपुर क्षेत्र के एक्सप्रेसवे के खंभा संख्या 56 के पास हुई थी. मंत्री के पीआरओ आशीष सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके, जांच शुरू कर दी है.

फिरोजाबाद: तीन दिन पूर्व यानी 24 अक्टूबर को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

क्या था पूरा मामला: सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 की रात मंत्री बेबी रानी मौर्य हाथरस में हुए सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेकर लखनऊ जा रही थीं. इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा था. ट्रैफिक को एक ही लेन से डायवर्ट किया गया था.

मंत्री की फॉरच्यूनर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी थी: मंत्री के काफिले के आगे चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया. इससे ट्रक अनियंत्रित होकर मंत्री के वाहन से टकरा गया. हादसे में मंत्री की फॉरच्यूनर गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और मंत्री बाल-बाल बच गईं. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.

यूपीडा के ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप: पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था. मंत्री को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित लखनऊ रवाना कर दिया गया. हादसे के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने यूपीडा (UPEDA) की लापरवाही पर भी सवाल उठाए.

ठेकेदार और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई: सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सड़क मरम्मत के दौरान रूट डायवर्जन किया गया था, लेकिन पूरी तरह सावधानी नहीं बरती गयी. इसके कारण यह दुर्घटना हुई. पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

