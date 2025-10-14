टीकमगढ़ में हो रही थी अवैध खाद की कालाबाजारी, एसडीएम मैडम के एक्शन ने उड़ाए होश
खरगापुर नायब तहसीलदार के निरीक्षण में पाया गया कि अरविंद लोधी की पीओएस आईडी पर खरीदा गया था उर्वरक का स्टाक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:27 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:14 PM IST
टीकमगढ़: अत्यधिक बारिश होने की वजह से टीकमगढ़ में खरीफ की फसल पिछड़ गई थी. अब रबी की फसल से किसानों को उम्मीद है. बारिश का दौर खत्म होते ही किसानों के खेत तैयार हैं और उनको यूरिया, डीएपी खाद की दरकार है. ऐसे में कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों द्वारा किसानों को मनमाने दाम पर खाद बेचा जा रहा है.
ये व्यापारी सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से खाद मंगवाकर अवैध भंडारण कर किसानों को बेचते हैं. अवैध उर्वरक का भंडारण करने वालों पर प्रशासन की नजर है. सूचना मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है लेकिन वे अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं.
अवैध भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई
अवैध उर्वरक भंडारण की सूचना मिलते ही कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर टीकमगढ़ बल्देवगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सरकनपुर में प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और 245 टन अवैध उर्वरक जब्त किया गया.
ग्राम सरकनपुर में मिला खाद का अवैध भंडारण
खरगापुर तहसीलदार के निरीक्षण में पाया गया कि अरविंद लोधी की पीओएस आईडी पर खरीदा गया उर्वरक का स्टाक चंद्रभान लोधी के सरकनपुर स्थित मकान में किया गया था. यह स्टाक सत्यापित नहीं था, साथ ही पीओएस मशीन आईडी क्रमांक 1423529 का संचालन भी यहीं से किया जा रहा था. जिस पर कार्रवाई की गई है. जिले भर में खाद की कालाबाजारी रोकने के तहत इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है.
- सागर में खाद के लिए धक्का-मुक्की, तहसीलदार पर किसान को थप्पड़ मारने का आरोप
- अब घर बैठे किसान ले सकेंगे खाद, मोबाइल से मिलेगा टोकन, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
दो लोगों पर हुई एफआईआर दर्ज
बलदेवगढ़ एसडीएम भारती मिश्रा के नेतृत्व में खरगापुर नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बल्देवगढ़ महक खत्री द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध उर्वरक भण्डारण करने पर राजपूत इंटरप्राईजेज प्रोपराइटर अरविन्द लोधी, ग्राम सरकनपुर एवं चन्द्रभान लोधी ग्राम सरकनपुर पर एफआईआर दर्ज की गई है.
कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया "अवैध उर्वरक भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर कार्रवाई की गई है. किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उर्वरक के अवैध भंडारण और कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे."