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सांसद चंद्रशेखर पर टिप्पणी करने वाली गोंडा की दो लड़कियों पर FIR, धमकी देते हुए कहा था- हम मुकदमे से नहीं डरते

सांसद चंद्रशेखर पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों पर FIR ( Photo Credit; ETV Bharat )