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सांसद चंद्रशेखर पर टिप्पणी करने वाली गोंडा की दो लड़कियों पर FIR, धमकी देते हुए कहा था- हम मुकदमे से नहीं डरते

दोनों युवतियों के खिलाफ कौड़िया थाने में 6 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जांच सीओ करनैलगंज आनंद राय को सौंपी गई है.

सांसद चंद्रशेखर पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों पर FIR
सांसद चंद्रशेखर पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों पर FIR (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
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गोंडा : सोशल मीडिया पर दो युवतियों द्वारा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर पर अभद्र टिप्पणी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना भारी पड़ गया. दोनों युवतियों के खिलाफ कौड़िया थाने में 6 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले का संज्ञान लेते हुए कौड़िया थाने में तैनात उपनिरीक्षक योगेंद्र यादव की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच सीओ करनैलगंज आनंद राय को सौंपी गई है.

उपनिरीक्षक योगेंद्र यादव ने तहरीर में लिखा है कि सोशल मीडिया पर संज्ञान में आया है कि दो महिलाएं अत्यंत आपत्तिजनक, अमर्यादित और भड़काऊ वीडियो पोस्ट करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रही हैं. जांच की गई तो पता चला कि इस वीडियो को रामकिशुन सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से X अकाउंट पर पोस्ट करके आपत्ति प्रकट की गई है.

वीडियो में दोनों युवतियों द्वारा बताया जा रहा है कि उन पर 4 मुकदमे हैं और 22 मुकदमे हैं. न ही मैं डरती हूं न ही हाईकोर्ट से स्टे है. चाहे एक एफआईआर हो चाहे एफआईआर फिर हो. इसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर को गाली देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है. गोंडा आने पर धमकी भी देती हैं.

ऐसे में इस भड़काऊ और विवादित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भीम आर्मी संगठन के समर्थकों, पदाधिकारियों और बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे क्षेत्र में काफी आक्रोश है. इन लोगों द्वारा समाज में विभिन्न वर्गों में जातियों के बीच आपसी वैमनस्यता,घृणा और द्वेष भावना फैलाकर सामाजिक उन्माद बिगड़ने का जान बूझकर प्रयास किया जा रहा है.

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