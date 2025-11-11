घाटशिला में EVM के साथ फोटो खींचना पड़ा महंगा, दो लोगों पर एफआईआर दर्ज
घाटशिला उपचुनाव में ईवीएम के साथ फोटो खींचने के मामले में दो लोगों पर एफआईआर हुआ है.
Published : November 11, 2025 at 9:26 PM IST
घाटशिलाः पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग करने का गंभीर मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर EVM मशीन में वोट डालते समय फोटो खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी.
जैसे ही यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) हरकत में आई. इस मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति एक पार्टी से जुड़े हुए हैं. प्रशासनिक निर्देश पर घाटशिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गयी है.
जांच में सामने आया कि आरोपितों में दो लोग शामिल हैं जो एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं. दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अकाउंट पर मतदान करते हुए ईवीएम के साथ तस्वीरें साझा की थीं. इन पोस्टों के माध्यम से दोनों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की गयी थी.
दो एफआईआर दर्ज की गयी है. इसमें एक मतदान कक्ष की गोपनीयता के उल्लंघन को लेकर है. इसके अलावा दूसरा एफआईआर बूथ क्षेत्र के आसपास कैश लेकर प्रलोभन देने की संभावना व्यक्त की गयी थी. इस मामले के सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी है. एक एफआईआर धालभूमगढ़ और एक घाटशिला का है, जो सोशल मीडिया से संबंधित है. -कर्ण सत्यार्थी, डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी.
मतदान कक्ष के अंदर फोटोग्राफी पर सख्त प्रतिबंध
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान कक्ष के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है, ताकि मतदान की गोपनीयता सुरक्षित रहे. इस नियम का उल्लंघन चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान है.
प्रशासन का सख्त संदेश: भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने इस घटना को चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर आघात बताया है. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में अगर किसी ने मतदान केंद्र की गोपनीयता भंग करने की कोशिश की, तो कड़ी सजा दी जाएगी.
