ETV Bharat / state

घाटशिला में EVM के साथ फोटो खींचना पड़ा महंगा, दो लोगों पर एफआईआर दर्ज

घाटशिलाः पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग करने का गंभीर मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर EVM मशीन में वोट डालते समय फोटो खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी.

जैसे ही यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) हरकत में आई. इस मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति एक पार्टी से जुड़े हुए हैं. प्रशासनिक निर्देश पर घाटशिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गयी है.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

जांच में सामने आया कि आरोपितों में दो लोग शामिल हैं जो एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं. दोनों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अकाउंट पर मतदान करते हुए ईवीएम के साथ तस्वीरें साझा की थीं. इन पोस्टों के माध्यम से दोनों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की गयी थी.