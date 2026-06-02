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हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म; किशोरियों को झांसा देकर सुनसान जगह ले जाने का आरोप, FIR दर्ज

हमीरपुर : जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष ने कुछ युवकों पर ट्रक चालक पिता के सड़क दुर्घटना में घायल होने की झूठी सूचना देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पिता का आरोप है कि उनकी नाबालिग पुत्री और उसकी एक साथी को आरोपी यह कहकर अपने साथ ले गये कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिता से मिलने की बात कहकर आरोपी बाइक पर बैठाकर ले गये. आरोप है कि आरोपी उन्हें सुनसान इलाके में ले गए, जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया.





पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना का वीडियो भी बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. आरोप है कि किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई. मामले की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने मौदहा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार विजय, सोनू व एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.