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किशोरी से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत, 30 हजार लेते दरोगा का वीडियो वायरल, FIR के बाद सस्पेंड

किशोरी से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई के नाम पर रिश्वत, 30 हजार लेते दरोगा का वीडियो वायरल ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ के लोधा थाने में तैनात उपनिरीक्षक रोहित कुमार तोमर के खिलाफ 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि वह किशोरी के साथ अश्लील हरकत के मामले में कार्रवाई कराने के एवज में रिश्वत ले रहे थे. मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित पक्ष के अनुसार, घटना उस समय की है जब परिवार का मुखिया गैस सिलेंडर लेने उटवारा गया हुआ था और उसकी पत्नी लकड़ी लेने गई थी. इसी दौरान गांव का रहने वाला एक व्यक्ति उनके घर में घुस आया और उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा. किशोरी के शोर मचाने पर उसका भाई और मां मौके पर पहुंच गए. इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा.

पीड़ित का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. परिवार को बार-बार थाने बुलाया जाता रहा. आरोप है कि उपनिरीक्षक रोहित कुमार तोमर ने उनसे कहा कि विपक्षी पक्ष की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज हो चुका है और यदि 30 हजार रुपये नहीं दिए गए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि भय और दबाव के कारण उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और पूर्व प्रधान ज्ञान सिंह के घर पर दरोगा को बुलाकर 30 हजार रुपये दिए. आरोप है कि इस दौरान दरोगा ने नई तहरीर देने और शिकायत में कुछ नाम बढ़ाने की भी सलाह दी. इसके बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा.

