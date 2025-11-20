ETV Bharat / state

42 लाख मुआवजा ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई; उप भूमि अध्याप्ति विभाग का कर्मी निलंबित, तीन आरोपियों के खिलाफ FIR के निर्देश

सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है. भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read
महराजगंज : जिले में रेलवे की नई घुघली–आनंदनगर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुए 42 लाख रुपये के फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पीड़ित की शिकायत के बाद एडीएम न्यायिक की जांच में उप भूमि अध्याप्ति विभाग के कर्मी समेत तीन आरोपियों को दोषी पाया गया है. मामले में जिलाधिकारी ने विभाग के एक कर्मी को निलंबित कर संयुक्त कार्यालय में संबद्ध कर दिया है. इसके साथ ही तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किये हैं.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फाइल प्राप्त हो गई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने तत्काल प्रभाव से विभाग के कर्मी को निलंबित कर संयुक्त कार्यालय में संबद्ध कर दिया है. इसके साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं.


पकड़ी नौनिया निवासी मोहम्मद उमर खान ने मुआवजा बढ़ाने के नाम पर 42 लाख रुपये ठगी किये जाने का आरोप लगाया था. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नवनीत गोयल की जांच आख्या में पाया गया कि तीन आरोपी जिसमें विभाग का एक कर्मी, निजी अस्पताल के चिकित्सक तथा एक अन्य आरोपी ने मिलकर एक सुनियोजित साज़िश के तहत धोखाधड़ी की.

जांच में सामने आया कि उमर खान और उनके भाइयों से 42 लाख रुपये तीन चेकों के माध्यम से लिए गए, जिन्हें शहर के एक चिकित्सक के सामने सौंपा गया. यह चेक एक आरोपी के खाते में जमा कर रकम निकाली गई. जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगने की बात कही तो आरोपितों ने गाली-गलौज कर धमकाने की कोशिश भी की. पीड़ित की ओर से सौंपे गए बैंक स्टेटमेंट और रिकॉर्ड से मामले का खुलासा हुआ. एडीएम न्यायिक की ओर से प्रस्तुत जांच आख्या में साफ कहा गया है कि मामला सोची-समझी ठगी का है और तीनों आरोपित प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं.

सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर मिल गई है. भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

