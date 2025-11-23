काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के नाम पर वसूले पैसे; मंदिर SDM ने तीन के खिलाफ दर्ज कराई FIR
एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए ऐसी बातों को रोकना है.
वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में जल्दी दर्शन के नाम पर पैसे ऐंठने वालों पर मंदिर प्रशासन सख्त है. मंदिर के एसडीएम शंभु शरण ने ऐसे तीनों लोगों पर FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे लिए. हाल-फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने एक्शन लिया है.
एसडीएम शंभू शरण में बताया कि 12 नवंबर 2025 को कुछ दर्शनार्थियों द्वारा मंदिर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई. दर्शनार्थियों ने बताया कि उन्हें विश्वनाथ धाम में विशेष दर्शन कराने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा पैसे लिए गए.
श्रद्धालुओं का यह भी बताया कि आधिकारिक कर्मचारियों और उनका नाम बताकर उनसे यह पैसे लिए गए हैं. साथ ही जल्दी दर्शन कराने की बात कही गई.
एसडीएम ने बताया कि इस शिकायत की जांच शुरू की गई तो पता चला कि तीन लोग ऐसे हैं, जो यह सब कर रहे हैं. उन्होंने अवैध वसूली करते हुए दर्शनार्थियों को झूठ बोला और उनको जल्द दर्शन करने की बात कही.
इनमें होमगार्ड अमित कुमार सिंह, पूर्व कर्मचारी अन्नपूर्णा मंदिर विनोद कुमार सिंह और राज श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति शामिल है. इसके बाद एसडीएम शंभू चरण में चौक थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
चौक थाना पुलिस ने मुकदमे के आधार पर जान शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है.
एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा और श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए इस तरह की चीजें होना गलत है. यह लोग श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं. इन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता. जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
