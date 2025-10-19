ETV Bharat / state

महुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप यादव पर FIR, जानें क्या है पूरा मामला?

महुआ सीट से चुनाव लड़ने वाले तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज किया गया है. जानें क्या है पूरा मामला?

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 9:02 PM IST

पटना: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज होने का मामला सामने आया है. चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है. महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव के नामांकन से यह मामला जुड़ा है.

आचार संहिता का मामला: दरअसल, तेज प्रताप यादव पर यह कार्रवाई आचार संहिता के नियम को तोड़ने के खिलाफ की गयी है. बताया गया कि तेज प्रताप यादव 16 अक्टूबर को महुआ विधानसभा सीट से वैशाली में नामांकन करने के लिए पहुंचे थे.

चुनाव आयोग के निर्देश कार्रवाई: नामांकन के दौरान देखा गया कि प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर, सायरन और नीली लाइट लगी हुई थी. यह गाड़ी तेजस्वी यादव को स्कॉट करने नजर आयी. ऐसा करना नियम के खिलाफ है. इसिलए चुनाव आयोग के निर्देश पर सीओ के बयान पर महुआ थाना में में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

आचार संहिता लागू: आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गया है. 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान आचार संहिता लागू रहेगा.

अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे चुनाव: अनुष्का यादव प्रकरण के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया. इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनायी और अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया. पार्टी ने कई दलों से गठबंधन कर चुनाव मैदान में हैं.

महुआ विधानसभा सीट: तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीच से चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर महागठबंधन से राजद के मुकेश रोशन, एनडीए के लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और AIMIM के अमित कुमार मैदान में हैं. जन सुराज से इंद्रजीत प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया है. कुल मिलाकर यहां 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.

