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कानपुर में सपा विधायक के खिलाफ FIR; सरकारी विद्यालय में मनाया था पूर्व सीएम का जन्मदिन, प्रधानाध्यापक ने लगाये गंभीर आरोप

थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई (Photo credit: मीडिया सेल,सपा विधायक कार्यालय)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ मंगलवार देर शाम ग्वालटोली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. विद्यालय के निलंबित प्रधानाध्यापक की तहरीर पर सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप लगाया गया है कि कुछ दिनों पहले सपा विधायक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विद्यालय के अंदर जन्मदिन मनाया था.

थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है. साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है. प्रधानाध्यापक का आरोप है कि बिना किसी अनुमति के सपा विधायक ने स्कूल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया था.

जानिये क्या था पूरा मामला? : आरोप है कि परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में 1 जुलाई को सपा विधायक अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ बिना किसी अनुमति के विद्यालय परिसर में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया था. इस दौरान केक काटा गया था और बच्चों को यूनिफार्म भी वितरित की गई थी. इस कार्यक्रम के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक नवीन त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया था. जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पूरे मामले में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ग्वालटोली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है.

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