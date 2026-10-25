धनबाद में कतरी नदी पर अवैध पुल निर्माणः BCCL के अधिकारियों समेत 7 लोगों पर केस
धनबाद के कतरी नदी पर अवैध पुल के निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 12:22 AM IST
धनबादः जिला के बाघमारा में कतरी नदी के प्राकृतिक प्रवाह से कथित छेड़छाड़ के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.
कोयला परिवहन के लिए नदी के बीच आठ स्पैन का कच्चा पुल बनाने और नदी के किनारे मिट्टी व ओवरबर्डन भरकर उसके बहाव क्षेत्र को संकीर्ण करने के आरोप में बीसीसीएल के अधिकारियों समेत आरके कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रशासन ने संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर पुल हटाने का निर्देश दिया है. चेतावनी दी गई है कि तय समय में पुल नहीं हटाने पर प्रशासन बलपूर्वक उसे ध्वस्त करेगा और कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा.
कतरी नदी में कोयला परिवहन के लिए बनाए गए कच्चे पुल को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है. नदी के बीच पुल निर्माण, मिट्टी भराई और प्राकृतिक जलप्रवाह को प्रभावित करने की शिकायतों पर स्थल निरीक्षण के बाद मामला दर्ज कराया गया है. इस कार्रवाई के दायरे में बीसीसीएल के अधिकारियों और आरके कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं. हालांकि, मामले में सभी आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.
अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया गया था. जांच के दौरान नदी के बीच आठ स्पैन का पुल बना हुआ पाया गया. साथ ही नदी के किनारे मिट्टी भरकर रास्ता तैयार करने और नदी के बहाव क्षेत्र को संकीर्ण किए जाने की बात सामने आई. मौके पर मौजूद संबंधित लोगों से पुल निर्माण की अनुमति और जरूरी दस्तावेज मांगे गए लेकिन वे संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके.
गिरिजानंद किस्कू ने कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान नदी में आठ स्पैन का पुल बना हुआ पाया गया. नदी के किनारे मिट्टी भरकर उसके प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित किए जाने की आशंका भी सामने आई है. संबंधित लोगों से निर्माण की अनुमति और दस्तावेज मांगे गए लेकिन उपलब्ध नहीं कराए गए. मामले की रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जा रही है. पुल को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं होने पर प्रशासन इसे बलपूर्वक हटाएगा और खर्च की वसूली भी संबंधित पक्षों से की जाएगी.
जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग, खनन विभाग, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी समन्वित रिपोर्ट लेने की बात कही है. अधिकारियों के अनुसार, जांच में यदि पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में भी मामला उठाया जा सकता है.
इस पूरे मामले में बीसीसीएल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है. प्रशासन का कहना है कि नदी में पुल निर्माण की अनुमति किस स्तर पर दी गई और इसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां ली गई थीं या नहीं, इसकी पड़ताल की जाएगी. फिलहाल संबंधित पक्षों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इसे भी पढे़ं- सिसक रही कतरी नदी! अस्तित्व की लड़ाई हारने के करीब, 49 साल में 63% जलधाराएं समाप्त
इसे भी पढे़ं- धनबाद में भू-धंसान पर हंगामेदार बैठक, प्रभावितों के पुनर्वास पर जोर, IIT (ISM) करेगा इलाके का वैज्ञानिक आकलन
इसे भी पढे़ं- BCCL को लगा बड़ा झटका: सुरक्षा चिंताओं के कारण धनबाद की कोयला खदान में ब्लास्टिंग और माइनिंग रुकी