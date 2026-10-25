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धनबाद में कतरी नदी पर अवैध पुल निर्माणः BCCL के अधिकारियों समेत 7 लोगों पर केस

धनबाद के कतरी नदी पर अवैध पुल का निर्माण ( ETV Bharat )

धनबादः जिला के बाघमारा में कतरी नदी के प्राकृतिक प्रवाह से कथित छेड़छाड़ के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.

कोयला परिवहन के लिए नदी के बीच आठ स्पैन का कच्चा पुल बनाने और नदी के किनारे मिट्टी व ओवरबर्डन भरकर उसके बहाव क्षेत्र को संकीर्ण करने के आरोप में बीसीसीएल के अधिकारियों समेत आरके कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रशासन ने संबंधित पक्षों को 24 घंटे के भीतर पुल हटाने का निर्देश दिया है. चेतावनी दी गई है कि तय समय में पुल नहीं हटाने पर प्रशासन बलपूर्वक उसे ध्वस्त करेगा और कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा.