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RJD सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर FIR, बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

मोतिहारी में पिपरा कोठी वाटर पार्क विवाद में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पढ़ें पूरी खबर-

FIR against RJD MP Sudhakar Singh
सांसद सुधाकर सिंह पर FIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 9:36 AM IST

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मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को लेकर विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरा गया है. निर्माण कार्य का विरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत कुल 57 लोगों के खिलाफ पिपराकोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

FIR में 27 लोग नामजद: 57 लोगों में 27 लोगों को नामजद जबकि 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने समूह बनाकर निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की.

3 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क परियोजना: यह पूरा मामला कृषि विज्ञान केंद्र के समीप स्थित सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण से जुड़ा है. प्रशासन के अनुसार करीब 14 एकड़ सरकारी भूमि में से लगभग 3 एकड़ जमीन पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वाटर पार्क परियोजना विकसित की जानी है. लेकिन इस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.

PIPRA KOTHI WATER PARK DISPUTE
सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर FIR (ETV Bharat)

किसानों के समर्थन में सांसद सुधाकर सिंह: किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए उनका इस पर अधिकार बनता है और सरकार बिना उचित प्रक्रिया अपनाए जमीन नहीं ले सकती. विवाद ने 3 जुलाई, 2026 को उस समय नया मोड़ ले लिया जब राजद सांसद सुधाकर सिंह स्वयं किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने किसान सभा में भाग लिया और उसके बाद किसानों के साथ निर्माण स्थल तक पहुंचे.

ट्रैक्टर से पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह: इस दौरान सांसद ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादित जमीन की जुताई करते भी नजर आए. इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस के अनुसार, निर्माण स्थल पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट की गई. इसी आधार पर पिपराकोठी थाना में सांसद समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.

PIPRA KOTHI WATER PARK DISPUTE
पिपरा कोठी वाटर पार्क विवाद (ETV Bharat)

क्या कहता है अंचल प्रशासन: दूसरी ओर, पिपरा कोठी अंचल प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वह गैरमजरूआ जरपेशकी श्रेणी की सरकारी भूमि है. अंचलाधिकारी के अनुसार, सरकार की आवश्यकता नहीं होने के कारण वर्षों तक किसानों को वहां खेती करने दी गई थी, लेकिन इससे किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जब सरकार को भूमि की आवश्यकता होती है, तब उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है.

"संबंधित भूमि से जुड़ी सभी पुरानी जमाबंदियां पहले ही रद्द की जा चुकी हैं. वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर न तो वैध जमाबंदी है और न ही उस जमीन की सरकारी रसीद कट रही है. इसलिए जमीन पूरी तरह सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और वाटर पार्क परियोजना के लिए विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत इसका उपयोग किया जा रहा है."-अंचलाधिकारी

जबरन जमीन अधिग्रहण का आरोप: वहीं, किसान और राजद सांसद सुधाकर सिंह का पक्ष इससे अलग है. सांसद का कहना है कि यदि यह भूमि पहले गैरमजरूआ मालिक की श्रेणी में थी तो इसे बाद में गैरमजरूआ जरपेशकी कैसे घोषित कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी कर जबरन जमीन अधिग्रहित की जा रही है. सांसद ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

"कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आए हैं और हमारी आजीविका इसी पर निर्भर है. बिना हमारी सहमति और उचित मुआवजे के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन से जमीन वापस करने और परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग है."-किसान

PIPRA KOTHI WATER PARK DISPUTE
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप (ETV Bharat)

परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार का दावा: उधर, प्रशासन का दावा है कि प्रस्तावित वाटर पार्क भारत सरकार की सार्वजनिक हित की परियोजना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा, इसलिए विकास कार्य को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा.

राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई शुरू: फिलहाल पिपराकोठी में वाटर पार्क परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो गई हैं. एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि पर विकास कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर किसान और विपक्षी दल आंदोलन को और व्यापक बनाने की बात कह रहे हैं. अब इस पूरे विवाद पर सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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