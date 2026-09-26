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लालू यादव की बेटी मीसा भारती की बढ़ी मुश्किलें, बीजेपी नेत्री ने जमुई छेड़खानी मामले में दर्ज कराई प्राथमिकी

पटना में मीसा भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ( ETV Bharat )

पटना: जमुई छेड़खानी मामले के बाद प्रदेश में राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. जमुई की पीड़ित छात्रा और परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ने वाली है.

सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज

दरअसल जमुई की घटना को लेकर भाजपा नेत्री की ओर से मीसा भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. बीजेपी नेत्री ने पटना के सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.शीला पंडित की ओर से सचिवालय थाने में ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

पीड़िता की तस्वीर उजागर करने का आरोप

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की नेता और सांसद श्रीमती मीसा भारती ने जमुई की पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिवार की तस्वीर को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट/प्रसारित किया है.

आवेदन में POCSO व Juvenile Justice का जिक्र

आवेदन में कहा गया है कि यह कृत्य POCSO Act, 2012 की धारा 23 एवं Juvenile Justice Act की धारा 74 के तहत दंडनीय अपराध है. इन धाराओं के तहत किसी भी पीड़ित बच्चे या उसके परिवार की पहचान (जैसे नाम, पता, फोटो आदि) उजागर करने पर कानूनी प्रतिबंध है. इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए.

डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग

बीजेपी नेत्री ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो, फोटो, यूआरएल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने की भी मांग की. आवेदन मांग की गई है कि मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष और शीघ्र जांच की जाए. पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की सुरक्षा और गोपनीयता का मान रखा जाए.

"मीडिया के समक्ष तस्वीर सार्वजनिक किए जाने का वीडियो/फुटेज पेन ड्राइव (Pen Drive) में संलग्न है.मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो और फोटो की गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध किया है." - शीला पंडित, बीजेपी नेत्री

मीसा भी पहुंची थी सीएम पर प्राथिमिकी दर्ज कराने

गौरतलब है कि आरजेडी सांसद मीसा भारती भी शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने सचिवालय थाने पहुंची थी. राजद सांसद ने मांग किया था कि सचिवालय थाने में मुख्यमंत्री के विरुद्ध POCSO Act, 2012 की धारा 23 और Juvenile Justice Act, 2015 की धारा 74 के तहत जमुई प्रकरण में नाबालिग बच्ची की पहचान को उजागर करने को लेकर प्राथमिक दर्ज की जाए.