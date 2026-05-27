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आगरा में गजब का कारनामा; 20 साल पुराने मामले में आरोपी बिल्डर को 'मृत' दिखाया, रिटायर्ड अफसर पर FIR

आगरा : जिले में विजिलेंस के विवेचक का गजब कारनामा सामने आया है. आरोप है कि विवेचक ने 20 साल पहले एक मामले में गलत रिपोर्ट दी थी. जिसमें आरोपी बिल्डर को 'मृत' दर्शाया गया था. आरोप है कि विवेचक ने बिना भाैतिक सत्यापन किए अपनी रिपोर्ट भी लगाई थी. दो साल पहले केस की विवेचना कर रहे दूसरे विवेचक ने आरोपी बिल्डर के जीवित होने की जानकारी दी. जिस पर सेवानिवृत्त निरीक्षक जांचकर्ता विवेचक के खिलाफ विजिलेंस थाना आगरा सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि इस मामले में तत्कालीन विवेचक अभय सिंह ने विवेचना में हर तरह की लापरवाही बरती. 28 फरवरी 2017 को अभय सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं. विजिलेंस थाना में उनके खिलाफ लापरवाही पर मुकदमा दर्ज किया गया है. विवेचना के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इस मामले में आरोपी बिल्डर देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ साक्ष्य संकलन करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है.







यह था पूरा मामला : बता दें कि मामला 20 साल पुराना है. वर्ष 2004 में फव्वारा बाजार में दो दर्जन से अधिक दुकानें नगर निगम की जमीन पर बनाई गईं थीं. आरोप है कि जिन्हें फर्जी दस्तावेज लगाकर बनवाया गया था. इस पर शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत शासन से की. जिस पर विजिलेंस जांच के आदेश हुए.

इस मामले की पुष्टि होने पर विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक ने कोतवाली थाना में वर्ष 2006 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी, षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें 18 आरोपी बनाए गए थे. आरोपियों में नूरी दरवाजा निवासी आरोपी बिल्डर, नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी भी शामिल किए गए थे.