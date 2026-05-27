आगरा में गजब का कारनामा; 20 साल पुराने मामले में आरोपी बिल्डर को 'मृत' दिखाया, रिटायर्ड अफसर पर FIR
एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि इस मामले में तत्कालीन विवेचक ने विवेचना में हर तरह की लापरवाही बरती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:57 PM IST
आगरा : जिले में विजिलेंस के विवेचक का गजब कारनामा सामने आया है. आरोप है कि विवेचक ने 20 साल पहले एक मामले में गलत रिपोर्ट दी थी. जिसमें आरोपी बिल्डर को 'मृत' दर्शाया गया था. आरोप है कि विवेचक ने बिना भाैतिक सत्यापन किए अपनी रिपोर्ट भी लगाई थी. दो साल पहले केस की विवेचना कर रहे दूसरे विवेचक ने आरोपी बिल्डर के जीवित होने की जानकारी दी. जिस पर सेवानिवृत्त निरीक्षक जांचकर्ता विवेचक के खिलाफ विजिलेंस थाना आगरा सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि इस मामले में तत्कालीन विवेचक अभय सिंह ने विवेचना में हर तरह की लापरवाही बरती. 28 फरवरी 2017 को अभय सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं. विजिलेंस थाना में उनके खिलाफ लापरवाही पर मुकदमा दर्ज किया गया है. विवेचना के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इस मामले में आरोपी बिल्डर देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ साक्ष्य संकलन करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है.
यह था पूरा मामला : बता दें कि मामला 20 साल पुराना है. वर्ष 2004 में फव्वारा बाजार में दो दर्जन से अधिक दुकानें नगर निगम की जमीन पर बनाई गईं थीं. आरोप है कि जिन्हें फर्जी दस्तावेज लगाकर बनवाया गया था. इस पर शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत शासन से की. जिस पर विजिलेंस जांच के आदेश हुए.
इस मामले की पुष्टि होने पर विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक ने कोतवाली थाना में वर्ष 2006 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी, षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें 18 आरोपी बनाए गए थे. आरोपियों में नूरी दरवाजा निवासी आरोपी बिल्डर, नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी भी शामिल किए गए थे.
मामले की विवेचना विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक अभय सिंह को मिली थी. विवेचक निरीक्षक ने वर्ष 2015 में शासन को रिपोर्ट भेजी. जिसमें दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपी बिल्डर की मृत्यु होना दर्शाया. हालांकि, शासन से संस्तुति नहीं मिली तो इसकी विवेचना जारी रही. दो साल पहले वर्तमान विवेचक को जानकारी मिली कि आरोपी जीवित हैं.
विवेचना में सामने आया कि तत्कालीन निरीक्षक ने आरोपी के वर्तमान और मूल पते पर जाकर कोई जानकारी नहीं की थी. सिर्फ नगर निगम के अमीन के बयान दर्ज किए थे. किसी अन्य के बयान नहीं लिए गए थे. इतना ही नहीं, रिपोर्ट में आरोपी के मृत होने के संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं लिए गए. अमीन के बयान की पुष्टि भी नहीं करके मृत्यु प्रमाण पत्र और श्मशान की रसीद भी नहीं ली.
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