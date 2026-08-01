ETV Bharat / state

जच्चा बच्चा मौत मामले में ढाई महीने बाद निजी अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर

कांकेर: भानुप्रतापपुर पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 17 मई को प्रसव के लिए एक गर्भवती महिला को भानुप्रतापपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की.

मामले में पीड़िता के पति द्वारा भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अस्पताल के प्रबंधक डॉ. अनिल गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

भानुप्रतापपुर के निजी अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है. जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है या नहीं.

जच्चा बच्चा मौत मामले में लिखित शिकायत पर जांच के बाद अस्पताल की लापरवाही पर भानुप्रतापपुर थाना में प्रबंधन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है-शेर बहादुर सिंह ठाकुर, एसडीओपी भानुप्रतापपुर

एफआईआर दर्ज होने के बाद क्षेत्र में निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी.