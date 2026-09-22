कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव प्रीति मांझी के खिलाफ FIR, शासकीय कार्य रोकने समेत जान से मारने की धमकी देने का आरोप
कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त संचिव प्रीति मांझी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. प्रीति पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 1:29 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं झारखंड की सह-प्रभारी प्रीति मांझी समेत उनके माता पिता के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज हुआ है. ग्राम पंचायत लालपुर के सचिव अंजनी कुमार यादव ने महतारी सदन के प्रस्तावित निर्माण कार्य को रोकने और पंचायत प्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने को लेकर शिकायत दी है.शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0416/26 दर्ज किया है. पुलिस ने प्रीति मांझी और उनके परिवार के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.
किन लोगों के खिलाफ दर्ज है शिकायत ?
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों में कलीराम मांझी,उनकी बेटी प्रीति मांझी और कलीराम मांझी की पत्नी शामिल हैं. पंचायत सचिव की शिकायत के मुताबिक लालपुर ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी सदन योजना के तहत करीब 30 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण स्वीकृत हुआ है. इसके लिए खसरा नंबर 6/1 एवं 8/1 की भूमि का चयन किया गया था.लेकिन निर्माण कार्य को रुकवाने की कोशिश की गई.
पहले भी रोका था निर्माण कार्य
शिकायत के मुताबिक 3 सितंबर 2026 को रेलवे स्टेशन काली मंदिर के पास प्रस्तावित निर्माण स्थल पर ले-आउट से पहले सफाई का काम हो रहा था.इसी दौरान तीनों आरोपी मौके पर पहुंचे और शासकीय कार्य को रुकवाने लगे. पंचायत की ओर से इस संबंध में 12 सितंबर को गौरेला थाने में शिकायत किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है.
जान से मारने की दी गई धमकी
इसके बाद 19 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे इंजीनियर द्वारा निर्माण स्थल पर ले-आउट कराया जा रहा था. शिकायत के अनुसार इसी दौरान तीनों आरोपी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य शुरू नहीं करने देने की बात कहते हुए पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों से कथित रूप से गाली-गलौज की.शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई और निर्माण कार्य बंद करा दिया गया.
ग्राम पंचायत सचिव की लिखित शिकायत के आधार FIR दर्ज कर ली गई है. आगे की जांच जारी है साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी- अविनाश मिश्रा, ASP
शासकीय भूमि होने का दावा
पंचायत सचिव के आवेदन में राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए बताया गया है कि खसरा नंबर 6/1 का रकबा 10.246 हेक्टेयर है और यह भूमि छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज है. आवेदन के अनुसार 8 सितंबर 2026 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने स्थल निरीक्षण कर पंचनामा और जांच प्रतिवेदन तैयार किया था. शिकायत में दावा किया गया है कि जांच के दौरान संबंधित भूमि पर आरोपित पक्ष का वैध हक अथवा कब्जा नहीं पाया गया है.
पंचायत सचिव ने पुलिस से शासकीय कार्य को सुचारू रूप से शुरू कराने और शासकीय भूमि की सुरक्षा के साथ आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने BNS की चार धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गौरतलब है कि प्रीति मांझी भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और झारखंड की सह-प्रभारी हैं.
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