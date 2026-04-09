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बिहार में एक और घूसखोर दारोगा हुआ निलंबित, गिरफ्तारी के डर से हुआ फरार

बिहार में पहले भी कई दारोगा घूस लेते गिरफ्तार हो चुके हैं. इस बार मुजफ्फरपुर में एक्शन हुआ है. आगे पढ़ें पूरी खबर

MUZAFFARPUR POLICE TAKING BRIBE
अभिनंदन कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार पुलिस के 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के बावजूद भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पीयर थाना का है, जहां तैनात अपर थानाध्यक्ष (सब-इंस्पेक्टर) अभिनंदन कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है.

घूस लेना दारोगा को पड़ा महंगा : सोशल मीडिया पर घूसखोरी का वीडियो वायरल होते ही उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. जानकारी के अनुसार, शत्रुघ्न नामक व्यक्ति का भाई सीताराम शराब पीने के आरोप में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था. लेकिन शत्रुघ्न को गलतफहमी हुई कि उसे पीयर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

बिचौलिए के जरिए लिया गया रुपया : इसी सिलसिले में वह एक बिचौलिए राम कुमार के जरिए अपर थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार के पास पहुंचा. आरोप है कि दारोगा ने मामले को खत्म करने के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की और पैसे ले भी लिए. हैरानी की बात यह रही कि जिस व्यक्ति को पीयर थाना पुलिस ने पकड़ा ही नहीं था, उसे छोड़ने के नाम पर रिश्वत वसूली गई.

SSP ने दारोगा को किया निलंबित : पूरे लेन-देन का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी बिचौलिए के माध्यम से पैसे का लेन-देन कर रहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार : वहीं तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा के निर्देश पर पीयर थाना में ही अभिनंदन कुमार और बिचौलिए राम कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी दारोगा अवकाश पर चले गए और फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी और बिचौलिए की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

''रिश्वत लेनदेन का वीडियो वायरल होने पर जांच कर अभिनंदन कुमार को तत्काल निलंबित किया गया था. वहीं डीआईजी सर के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ पीड़ित का बयान दर्ज किया गया है. पुलिस की छवि धूमिल करने और भ्रष्टाचार में कोई भी कर्मी लिप्त होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.''- कांतेश कुमार मिश्रा, SSP, मुजफ्फरपुर

थानाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल : इस मामले में पीयर थानाध्यक्ष की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. सूत्रों के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बावजूद स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने और आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, जो अब जांच का विषय बन गया है.

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