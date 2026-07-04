बिलासपुर में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला, पादरी और चर्च के 6 लोगों पर एफआईआर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 10:46 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है. इस केस में पादरी और चर्च के 6 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बिलासपुर पुलिस ने यह जानकारी शनिवार को मीडिया को दी. बिलासपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह ने बताया कि 2 जुलाई को सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) के निर्देश पर की गई.
एएसपी मधुलिका सिंह ने दी जानकारी
एएसपी मधुलिका सिंह ने कहा कि कोटा शहर के निवासी और उसी समुदाय के सदस्य हरीश लाल ने कोटा के मिशन कंपाउंड में शिकायत दर्ज कराई थी. यह शिकायत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई के चर्च के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के खिलाफ की गई थी.
हरीश लाल ने आरोप लगाया कि नई समिति के गठन के बाद उन्हें और उनके परिवार को चर्च की गतिविधियों से बाहर कर दिया गया. पिछले दो वर्षों से लगातार मानसिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है. इस साल 17 जनवरी को हुई एक बैठक में, बिना किसी अधिकार के उन्हें "अच्छी स्थिति में नहीं" (not in good standing) घोषित कर दिया गया और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया- मधुलिका सिंह, एएसपी, बिलासपुर
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश फैलाए गए जिनमें समुदाय के सदस्यों से उनके परिवार के साथ सभी सामाजिक संबंध तोड़ने का आग्रह किया गया था. शुरुआत में पुलिस से कोई राहत न मिलने पर लाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. आरोपों पर संज्ञान लेते हुए, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीप्ति बरवा ने कोटा पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया. उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुआ है.
सोर्स: पीटीआई
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