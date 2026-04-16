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डॉक्टर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का RJD विधायक पर आरोप, ओसामा शहाब समेत 3 पर FIR

सिवान: बिहार के सिवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र स्थित झुनापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है. इस मामले में रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर एफआईआर दर्ज हुआ है. ओसामा शहाब के साथ ही साबिर मियां और फरहान मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

RJD विधायक ओसामा शहाब पर FIR: जानकारी के अनुसार, डॉ. सुधा सिंह और उनके परिवार ने झुनापुर स्थित एक जमीन (खाता नंबर 82, सर्वे नंबर 941, रकबा 11.904 डिसमिल) पर अपना दावा किया है. डॉ. सिंह के अनुसार, जब वे उक्त जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थीं, तभी ओसामा शहाब द्वारा फोन कर जमीन पर अपना भी बैनामा होने की बात कही गई और कागजात दिखाने को कहा गया.

डॉक्टर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप: डॉ. सुधा सिंह ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने अपने सभी कागजात प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन इसके बाद संपर्क नहीं हो सका. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे दोबारा निर्माण कार्य करा रही थीं, तभी ओसामा शहाब ने फोन कर काम रुकवाने को कहा.

"जब मेरे पति ने आदेश के बारे में पूछा, तो कुछ ही देर में 30-35 लोग मौके पर पहुंच गए. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिया गया. उनलोगों ने जमकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया."- डॉ. सुधा सिंह, शिकायतकर्ता

तीन पर मामला दर्ज: इस घटना को लेकर डॉ. सुधा सिंह ने महादेवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने ओसामा शहाब, साबिर मियां और फरहान मियां को नामजद आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है.