ETV Bharat / state

NSUI विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर FIR, यातायात प्रभारी टीआई से अभद्रता का आरोप

दुर्ग यातायात प्रभारी को साड़ी चूड़ी देने और टीआई से अभद्रता के आरोप में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

FIR against NSUI President Varun Kewaltani
NSUI विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग की कोतवाली पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. आपको बता दें कि पिछले दिनों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दुर्ग यातायात पुलिस की व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के यातायात प्रभारी युवराज साहू को साड़ी और चूड़ी भेंट करने का प्रयास किया था.इस कृत्य के खिलाफ ट्रैफिक प्रभारी युवराज साहू ने दुर्ग कोतवाली में लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी.इस शिकायत के साथ युवराज ने एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा था.

वीडियो में क्या था ?

जो वीडियो युवराज साहू ने पुलिस को उपलब्ध कराया था उसमें एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण केवलतानी अपने साथियों के साथ हाथ में साड़ी और चूड़ी भेंट करने ट्रैफिक थाने पहुंचे थे. वीडियो के आधार पर एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण केवलतानी सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही सभी फरार बताए जा रहे हैं वहीं पुलिस की विवेचना जारी है.

NSUI विधानसभा अध्यक्ष वरुण केवलतानी पर FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग यातायात कंट्रोल रूम में वरुण केवलतानी और उनके साथियों ने यातायात प्रभारी युवराज साहू के साथ अभद्रता की.इस दौरान का इन लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित भी किया.यातायात प्रभारी युवराज साहू की शिकायत पर जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी भिलाई नगर

NSUI क्यों कर रही थी विरोध

NSUI कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस पर आरोप लगा रही है. मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 7 फरवरी को ट्रैफिक प्रभारी युवराज साहू से कार्रवाई करने की मांग की.इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता अपने साथ चूड़ी,साड़ी और बिंदी भी लेकर आए थे. इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर यातायात टीआई के साथ दुर्व्यवहार के भी आरोप लगे हैं. इस मामले को लेकर अब कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

बिना हेलमेट मंत्री के बाइक चलाने पर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री गजेंद्र यादव ने बिना हेलमेट चलाई थी बाइक

मामला 23 जनवरी की सुबह का है. जब दुर्ग शहर विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ शहर भ्रमण पर निकले थे.इसी दौरान यातायात जागरूकता सप्ताह चल रहा था. लेकिन मंत्री बिना हेलमेट के सड़कों पर घूमते नजर आए.इसका वीडियो खुद मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था. शिक्षा मंत्री के बिना हेलमेट वाहन चलाने का मामला जब तूल पकड़ने लगा,जब उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक हेलमेट नियमों में छूट रहती है और नियमों में शिथिलता होती है.

डांट पड़ने के डर से 3 बच्चियों ने छोड़ा घर, दुर्ग पुलिस ने खोजकर पहुंचाया उनको घर

बीसीपीएल में कोरबा का खिलाड़ी, स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन, हैदराबाद की टीम ने खरीदा

सूरजपुर में पुलिस जवान का आत्मघाती कदम, ड्यूटी से लौटने के बाद दी जान

TAGGED:

NSUI PRESIDENT VARUN KEWALTANI
ACCUSED OF MISBEHAVIOR
वरुण केवलतानी
टीआई से अभद्रता
FIR AGAINST NSUI PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.