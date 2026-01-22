छॉलीवुड कलाकार मोहित साहू के खिलाफ FIR, जबरन शादी के बाद मारपीट का आरोप, घर में घुसकर युवती का फोड़ा सिर
छॉलीवुड कलाकार मोहित साहू पर FIR दर्ज हुई है. साहू पर युवती ने जबरन शादी करने और मारपीट का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 22, 2026 at 4:52 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ी कलाकार मोहित साहू के खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज हुआ है. पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत भाटागांव के सिल्वर ऑक ब्लॉक 410 क्षेत्र में छालीवुड कलाकार मोहित साहू पर जबरन शादी के बाद मारपीट करने के आरोप लगे हैं. पुलिस की माने तो पीड़ित युवती का डॉक्टरी मुलायजा कराने के बाद युवती के बयान के आधार पर कलाकार मोहित साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज
पुरानी बस्ती थाना प्रभारी शील आदित्य सिंह ने बताया कि कलाकार मोहित साहू के खिलाफ शिकायत करने थाने में पीड़िता पहुंची हुई थी. उसके सिर पर गंभीर चोट लगी हुई है, जिसको डॉक्टरी मुलायजा कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
पीड़िता हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसके बयान के आधार पर मोहित साहू के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी- शील आदित्य शील, थाना प्रभारी
उज्जैन में की शादी,रायपुर में आया तो मुकरा
जानकारी के मुताबिक रायपुर में छालीवुड कलाकार मोहित साहू के खिलाफ पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के मुताबिक मोहित साहू ने उसे बेरहमी से पीटा है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून भी निकल रहा है. युवती के मुताबिक मोहित साहू उसे उज्जैन ले जाकर जबरन शादी की और शादी करके रायपुर लौटने के बाद शादी से मुकर गया.
पहले से ही शादीशुदा है मोहित साहू
आपको बता दें कि मोहित साहू पहले से ही शादीशुदा है जो पत्नी और पीड़िता को अलग-अलग जगह पर रखा था. मोहित साहू और पीड़िता के बीच पहले वाद विवाद हुआ, जिसके बाद मोहित साहू ने युवती के घर में घुसकर किसी ठोस वस्तु से सिर पर हमला किया है. जिसकी वजह से उसके सिर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा है.
महाशिवरात्रि पर निकलेगी बाबा की बारात, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरु, बांटे जाएंगे 31 हजार कार्ड
मासूम को निर्वस्त्र कर पीटा, पिता ने तोड़ा दम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दखल, आरोपी गिरफ्तार
एसआईआर प्रक्रिया पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उठाए सवाल, खैरागढ़ में एसडीएम से की शिकायत