छॉलीवुड कलाकार मोहित साहू के खिलाफ FIR, जबरन शादी के बाद मारपीट का आरोप, घर में घुसकर युवती का फोड़ा सिर

रायपुर : छत्तीसगढ़ी कलाकार मोहित साहू के खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज हुआ है. पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत भाटागांव के सिल्वर ऑक ब्लॉक 410 क्षेत्र में छालीवुड कलाकार मोहित साहू पर जबरन शादी के बाद मारपीट करने के आरोप लगे हैं. पुलिस की माने तो पीड़ित युवती का डॉक्टरी मुलायजा कराने के बाद युवती के बयान के आधार पर कलाकार मोहित साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज



पुरानी बस्ती थाना प्रभारी शील आदित्य सिंह ने बताया कि कलाकार मोहित साहू के खिलाफ शिकायत करने थाने में पीड़िता पहुंची हुई थी. उसके सिर पर गंभीर चोट लगी हुई है, जिसको डॉक्टरी मुलायजा कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया है.