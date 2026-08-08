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मुजफ्फरनगर में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ FIR, कावड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर हुई कार्रवाई

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, तफ़्तीश की जा रही है.

पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र
पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 10:05 PM IST

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मुजफ्फरनगर : कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस मामले पर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि इन्होंने एक वीडियो जारी करके कुछ वक्तव्य दिए थे, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं थीं, जिस पर आपत्ति थी, घोर आपत्ति थी. उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा और हमारे जो श्रद्धालु चल रहे हैं कावड़ियां, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था कि जो आपत्तिजनक था.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था. उसके संदर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तफ़्तीश की जा रही है. बाकी इसमें जो भी तथ्य आते हैं, उसमें तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

बता दें कि शुक्रवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक लिखित शिकायती पत्र मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी के विरुद्ध पुलिस को दिया था. जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में मौलाना के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. कावड़ियों पर दिए गए मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान की चौतरफ़ा निंदा हो रही है.

कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के कथित आपत्तिजनक बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि शिवभक्त कांवड़ियों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं बागपत में भी कांवड़ियों ने मौलाना के बयान का विरोध किया और माफी मांगने की बात कही.

यह भी पढ़ें : मौलाना साजिद रशीदी पर भड़के मंत्री कपिल देव, बोले- आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए

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