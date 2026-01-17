ETV Bharat / state

कुकदुर उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR, 628 क्विंटल धान मिला कम, 15 लाख अनुमानित कीमत

कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में एक बार फिर धान की कमी मिली है.खाद्य अधिकारी ने कुकदुर उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

कुकदुर उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 6:18 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 7:15 PM IST

कबीरधाम : छत्तीसगढ़ के धान उपार्जन केंद्रों में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में कबीरधाम के कुकदुर उपार्जन केंद्र में 628 क्विंटल धान का शॉर्टेज देखने को मिला. शॉर्टेज के कारण उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत कुकदूर धान उपार्जन केंद्र में गंभीर अनियमितता का ये पूरा मामला है. जांच में बड़ी मात्रा में धान की कम मिला. जांच अधिकारी ने धान कम मिलने पर उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है.

कुकदुर उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाखों का धान मिला कम

जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय जांच दल ने कुकदूर उपार्जन केंद्र में धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया. सत्यापन के दौरान 628 क्विंटल धान कम मिला. शॉर्टेज धान की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख 292 रुपए आंकी गई है. जांच में कमी की पुष्टि होने के बाद उपार्जन केंद्र प्रभारी अमित बाजपेयी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.

धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके- सचिन मरकाम, जिला खाद्य अधिकारी

कलेक्टर ने अफसरों की बुलाई आपात बैठक

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने समिति प्रबंधकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, रिसाइकलिंग जैसी अनियमितताओं को रोकने और किसानों की सहमति से रकबा समर्पण की प्रक्रिया को पूरी तरह नियमों के अनुरूप लागू करने के निर्देश दिए.

628 क्विंटल धान मिला कम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने सभी उपार्जन केंद्रों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमित निगरानी और जांच के माध्यम से धान खरीदी की प्रक्रिया पर नजर रखी जाए.किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

कुकदुर धान उपार्जन केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चारभाठा और बघर्रा में खरीदी केंद्रों में भी मिली थी बड़ी अनियमितता

मामला साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान के भंडारण से जुड़ा है. जिले के दो प्रमुख संग्रहण केंद्र बाजार चारभाठा और बघर्रा में कुल 7 लाख 99 हजार क्विंटल धान रखा गया था. जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया, तो इन दोनों केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई. इसमें सबसे अधिक गड़बड़ी बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र में सामने आई, जहां से अकेले 22 हजार क्विंटल धान गायब पाया गया.

संग्रहण केंद्र प्रभारी को हटाया

इस गड़बड़ी को लेकर बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ उच्च स्तरीय शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोप है कि प्रभारी ने उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों के साथ मिलकर धान की फर्जी आवक-जावक दर्शाई, डैमेज धान खरीदी के फर्जी बिल बनाए, मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई और संग्रहण केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से बार-बार छेड़छाड़ कर सुनियोजित तरीके से हेराफेरी की. बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में करीब 5 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है.

