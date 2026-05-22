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कैराना सांसद इकरा हसन पर FIR से गरमाई सियासत; 6 नामजद-25 अज्ञात पर मुकदमा

सहारनपुर: शामली जिले के जसाला गांव में युवक मोनू कश्यप की मौत के मामले ने राजनैतिक रूप ले लिया है. कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ सड़क जाम करने और धरना-प्रदर्शन के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है. इससे प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मामले में सांसद के साथ 6 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है. 25 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है.

SP सिटी ने बताया कि निरीक्षक संजय कुमार शर्मा की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में सांसद इकरा हसन के अलावा पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप, तेजपाल सिंह, अजय, अनुज, शीशपाल और सत्यपाल को नामजद किया गया है. पुलिस ने 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है.

19 मई को सांसद इकरा हसन शामली के जसाला गांव निवासी मोनू कश्यप की मां को लेकर सहारनपुर रेंज के DIG अभिषेक सिंह से मिलने पहुंचीं थी. मोनू कश्यप की मौत को लेकर परिवार लगातार हत्या का आरोप लगा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था. सांसद ने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में अधिकारियों से मुलाकात की थी.

DIG कार्यालय में हुई बातचीत के दौरान मृतक की मां अपनी बात रखते हुए भावुक हो गईं. सांसद इकरा हसन का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे पीड़ित परिवार निराश होकर बाहर निकल आया. इसके बाद सांसद ने भी नाराजगी जाहिर की. इसी दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक DIG कार्यालय के बाहर जमा हो गए.

SP सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि समर्थकों की भीड़ के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और जाम जैसी स्थिति बन गई. पुलिस ने हालात को देखते हुए कार्रवाई की और सांसद इकरा हसन को हिरासत में लेकर महिला थाने भेज दिया. हालांकि, करीब 10 मिनट बाद उन्हें छोड़ दिया गया. वहीं कई समर्थकों को शांतिभंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.