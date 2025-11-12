ETV Bharat / state

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR, 10 नवंबर की रात बिक्रमगंज के होटल में हुआ था बवाल

काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज की है. 10 नवंबर की रात बिक्रमगंज में जमकर बवाल हुआ था.

FIR AGAINST JYOTI SINGH
ज्योति सिंह (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 12, 2025

रोहतास: बिहार चुनाव 2025 में काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज की है. इसकी पुष्टि बिक्रमगंज एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रभात कुमार ने दी. चुनाव आयोग के द्वारा लागू आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गयी है.

क्या है मामला: दरअसल, 10 नवंबर की रात जिले के बिक्रमगंज के एक होटल में ज्योति सिंह अपने समर्थकों के साथ रूकी थी. इस दौरान पुलिस पदाधिकारी होटल पहुंची और ज्योति सिंह के कमरे सहित अन्य कमरों में छापेमारी की. हालांकि इस दौरान ज्योति सिंह और एसडीएम के बीच खूब बहस हुई थी.

बिक्रमगंज एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रभात कुमार (ETV Bharat)

ज्योति सिंह का आरोप: ज्योति सिंह का आरोप था कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. पुलिस के पास महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसके बावजूद उनके कमरे की तलाशी ली गयी जो गलत है. ज्योति सिंह का आरोप था कि उन्हें और उनके समर्थकों को 4 घंटे तक परेशान किया गया. कहा कि किसकी साजिश के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कोई गलती नहीं की है.

15 से 18 समर्थकों के साथ होटल में थी: हालांकि इस मामले में अधिकारी उन्हें बार-बार समझाते रहे कि 'आपलोग यहां नहीं रूक सकते हैं. यहां से जाना होगा.' दरअसल, इस मामले में एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रभात कुमार बताया कि 11 नवंबर की वोटिंग के लिए 9 नवंबर की शाम ही प्रचार प्रसार की समय सीमा समाप्त हो गयी थी. इसके बावजूद ज्योति सिंह विंध्यवासिनी होटल में अपने 15 से 18 समर्थकों के साथ होटल में रूकी थी.

FIR AGAINST JYOTI SINGH
ज्योति सिंह (ETV Bharat)

"चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में चुनाव प्रचार अवधि की समाप्ति के उपरांत विधानसभा क्षेत्र में बाहरी चुनाव प्रचारक नहीं रह सकते. काराकाट विधानसभा का चुनाव प्रचार 9 नवंबर को ही समाप्त हो गया था. इसके बावजूद ज्योति सिंह अपने समर्थकों के साथ रूके थे. मना करने के बाद भी नहीं माने." -प्रभात कुमार, एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी, बिक्रमगंज

होटल के रजिस्टर में एंट्री नहीं: एसडीएम ने बताया कि जब पूछताछ की गयी तो पता चला कि उनके तीन वाहनों में से दो की अनुमति की अवधि समाप्त हो गई थी. तीसरी गाड़ी की अनुमति नहीं ली गई थी. जंच के दौरान उनके समर्थकों के द्वारा बताया गया कि वह किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होकर आ रहे हैं. होटल के कमरों की तलाशी ली गई. होटल संचालक के द्वारा ठहरे हुए तीन व्यक्तियों के अलावे किसी का भी होटल के रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई थी.

कमरे में घूसने का आरोप गलत: होटल के रजिस्टर में अज्ञात व्यक्तियों का ब्योरा नहीं दिया गया, परंतु उनके द्वारा बताया गया कि ज्योति सिंह की बहन और दूसरा एवं तीसरा उनके माता-पिता हैं. एक अन्य शख्स के बारे में बताया गया कि वह उनके भाई हैं. बिना महिला कांस्टेबल के कमरे में घुसने पर पदाधिकारी ने बताया कि किसी के द्वारा महिलाओं के कमरे में प्रवेश नहीं किया गया.

FIR AGAINST JYOTI SINGH
ज्योति सिंह (ETV Bharat)

जांच में सहयोग नहीं किया गया: दरवाजा खोलने पर जैसे ही पता चले कि महिलाएं हैं तो जांच टीम कमरे के दरवाजे पर ही रूक गए. दूसरे अन्य कमरों की तलाशी ली गई तो सभी विधानसभा क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति पाए गए. सभी लोगों के द्वारा निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित पदाधिकारी से बहस की गई. कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया. जांच में सहयोग नहीं किया गया और सभी वाहनों को समर्थकों से कहकर हटवा दिया गया.

"चुनाव आयोग के नियम के उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में आगे वरीय पदाधिकारी द्वारा जो निर्देश होगा, उस अनुसार हमलोग कार्रवाई करेंगे." -प्रभात कुमार, एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी, बिक्रमगंज

काराकाट विधानसभा के प्रत्याशी: ज्योति सिंह भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी हैं. काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ीं. रोहतास के सभी चेनारी, साराराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई. काराकाट में ज्योति सिंह के अलावे जेडीयू के महाबली सिंह, इंडिया महागठबंधन के माले प्रत्याशी अरुण सिंह और जन सुराज से योगेंद्र सिंह मैदान में हैं.

