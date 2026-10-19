बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके 'अनुज' पर 2 थानों में 3 FIR, जानें पूरा मामला
जेडीयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह और जन सुराज के स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार अनुज पर FIR दर्ज की गई है.
Published : October 19, 2026 at 12:20 PM IST
पटना : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और जन सुराज के एमएलसी प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह पर दो थानों में तीन केस दर्ज किए गए हैं. इस FIR के बाद बिहार में 23 अक्टूबर को 8 सीटों पर होने वाली MLC चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है.
अनंत सिंह और उनके 'अनुज' पर केस दर्ज
दरअसल, रविवार को मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थित जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह के समर्थन में रोड शो किया था. जिसके बाद आचार संहिता और कानून उल्लंघन के मामले में अनंत सिंह और डॉ. अनुज सिंह पर मुकदमा दर्ज कर ली गई है. जिससे सियासी उबाल और बढ़ गया है. इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ बाढ़ थाना में दो और एक मोकामा थाना में दर्ज किया गया है. कुल मिलाकर 3 मामले दर्ज किये गये हैं.
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई
इन तीनों मामलों में पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार कल किए गए रोड शो के दौरान विधायक और प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ क़ानून को ताक पर रखकर रोड शो किया गया है. बाढ़ अनुमंडलीय डीएसपी राम कृष्ण ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ''मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन और जन व्यवस्था को प्रभावित करने को लेकर FIR दर्ज कर जांच की जा रही है.''
रोड शो में अनंत और अनुज ने दिखाई थी ताकत
आपको बताते चलें कि रविवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार के समर्थन में बाढ़ से मोकामा तक रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. रोड शो में हाथी, दर्जनों गाड़ियों और बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को खास बना दिया. जगह-जगह समर्थकों ने काफिले का स्वागत किया.
बुलडोजर से हुई थी अनंत सिंह पर पुष्प वर्षा
रोड शो के दौरान बाढ़ में अनंत सिंह के स्वागत के लिए समर्थकों ने व्यापक तैयारियां की थीं. बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, समर्थकों ने बुलडोजर के जरिए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े नजर आए. अनंत सिंह गाड़ी से ही समर्थकों द्वारा भेंट की जा रही मालाएं स्वीकार करते दिखे. हालांकि, इस दौरान उन्होंने बाढ़ में मीडिया से बातचीत नहीं की.
'नीरज को हराने में पूरी ताकत लगाएंगे'
अनंत सिंह पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नीरज कुमार को हराने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे. रोड शो को उनके इसी राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जुबानी जंग भी लगातार जारी है. हाल ही में अनंत सिंह के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी थी. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के चलते उन्होंने नौ हत्याएं करवाई.
'9 हत्याएं..' वाले बयान से पलटे
हालांकि अपने दिए सनसनीखेज बयान के बाद वह पलट गए और उन्होंने अपने बयान का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका आशय था कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद लालू यादव के इशारे पर उनके ही नौ लोगों की हत्या करवाई गई थी. इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस जारी है.
चुनाव प्रचार में झोंकी जेडीयू ने ताकत
हालांकि, अनंत सिंह के समर्थकों का दावा है कि इसका चुनाव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. दूसरी ओर, नीरज कुमार ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. उन्होंने बाढ़ के अगवानपुर में चुनावी सभा की थी, जिसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कई मंत्री और एनडीए के पदाधिकारी शामिल हुए. सभा के दौरान नेताओं ने जीत का दावा किया.
दोनों ओर से जीत का दावा
फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं. अनंत सिंह के समर्थकों को उम्मीद है कि डॉ. अनुज कुमार को उनके समर्थन का लाभ मिलेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव कितना असर डालता है.
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