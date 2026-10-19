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बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनके 'अनुज' पर 2 थानों में 3 FIR, जानें पूरा मामला

अनंत सिंह पर केस दर्ज ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और जन सुराज के एमएलसी प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह पर दो थानों में तीन केस दर्ज किए गए हैं. इस FIR के बाद बिहार में 23 अक्टूबर को 8 सीटों पर होने वाली MLC चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है.

अनंत सिंह और उनके 'अनुज' पर केस दर्ज