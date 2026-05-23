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आगरा में अस्पताल संचालक पर एफआईआर; बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था इलाज, महिला की मौत बाद हुई कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र दुबे ने बताया कि हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 5:40 PM IST

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आगरा : जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यमुना पार क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पतालों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. एसीएमओ ने एक अस्पताल के संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई है. आरोप है कि विवाहिता की मौत के मामले में पति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.

एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र दुबे ने बताया कि हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. छानबीन के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.

फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी. पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को बताया था कि पत्नी प्रिया यादव को 14 अप्रैल 2026 को फिरोजाबाद रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. उसकी तबियत खराब थी.

आरोप था कि अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात कराने के एवज में 50 हजार की डिमांड की थी. इसके साथ ही महिला चिकित्सक के नाम पर 12 हजार रुपये अलग से लिए थे. आरोप था कि 16 अप्रैल 2026 को बिना महिला डॉक्टर के बुलाए ही नर्स ने गर्भपात कराया, जिससे पत्नी की तबियत खराब हो गई. इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने ब्लड की जरूरत होने की कहकर परिजन को बाहर भेज दिया. इसी दौरान पत्नी को गंभीर हालत में दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

पीड़ित सचिन कुमार ने बताया कि दूसरे अस्पताल में चिकित्सकों ने पत्नी को देखा और मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उन्होंने सीएमओ से शिकायत की. जिस पर सीएमओ ने निजी हॉस्पिटल की जांच कराई. जांच में बिना वैध पंजीकरण के हॉस्पिटल संचालित किए जाने की जानकारी हुई. इसके बाद उन्होंने तहरीर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि एक माह बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. जिसके बाद ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि निजी हॉस्पिटल का पूर्व में पंजीकरण था. लेकिन, 31 मार्च के बाद हॉस्पिटल का पंजीकरण नहीं था. जिले में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं, जो बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं उनकी सूची बनाई जा रही है. जिससे ऐसे हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.


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