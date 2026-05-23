ETV Bharat / state

आगरा में अस्पताल संचालक पर एफआईआर; बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था इलाज, महिला की मौत बाद हुई कार्रवाई

आगरा : जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने यमुना पार क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पतालों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. एसीएमओ ने एक अस्पताल के संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई है. आरोप है कि विवाहिता की मौत के मामले में पति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.

एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र दुबे ने बताया कि हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. छानबीन के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.



फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी. पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को बताया था कि पत्नी प्रिया यादव को 14 अप्रैल 2026 को फिरोजाबाद रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. उसकी तबियत खराब थी.

आरोप था कि अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात कराने के एवज में 50 हजार की डिमांड की थी. इसके साथ ही महिला चिकित्सक के नाम पर 12 हजार रुपये अलग से लिए थे. आरोप था कि 16 अप्रैल 2026 को बिना महिला डॉक्टर के बुलाए ही नर्स ने गर्भपात कराया, जिससे पत्नी की तबियत खराब हो गई. इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने ब्लड की जरूरत होने की कहकर परिजन को बाहर भेज दिया. इसी दौरान पत्नी को गंभीर हालत में दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

