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सुधीर शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री के गृह जिले में क्यों हुई FIR? जानें क्या है पूरा मामला

इससे पहले भी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और भाजपा नेता राजेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा (FB@SUDHIR-SHARMA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:42 PM IST

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हमीरपुर: धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंबा दौरे को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भोरंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. पुलिस को दी शिकायत में हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निगम के निदेशक मंडल के सदस्य विक्रम शर्मा ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर सुधीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. शिकायतकर्ता के अनुसार, वीडियो में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंबा दौरे के संदर्भ में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है.

सांस्कृतिक पहचान और भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि कथित टिप्पणी से चंबा की सांस्कृतिक पहचान और वहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस तरह की सामग्री के प्रसार से क्षेत्रीय स्तर पर तनाव और वैमनस्य की स्थिति पैदा हो सकती है. आरोप है कि कथित वीडियो विभिन्न व्हाट्सऐप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित किया जा रहा है.

बता दें कि विक्रम शर्मा ने पुलिस से मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी. साथ ही कथित आपत्तिजनक वीडियो और उससे जुड़ी अन्य सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. शिकायत मिलने के बाद भोरंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने कहा, "शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही वीडियो के वास्तविक स्रोत और इसके प्रसार से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है."

पहले भी दर्ज हो चुकी है FIR

गौरतलब है कि राजनीतिक बयानबाजी को लेकर हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी टकराव देखने को मिल रहा है. इससे पहले सुजानपुर थाना में भी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. उस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाया था. वहीं, कांग्रेस की ओर से इसे कथित आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बताया गया था.

भोरंज में दर्ज इस ताजा एफआईआर के बाद हिमाचल की सियासत एक बार फिर गरमा सकती है. हालांकि फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच करने के साथ ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक पुष्टि में जुटी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

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