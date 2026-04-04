बिहार में गैस एजेंसी पर FIR, 375 सिलेंडर मिले गायब
गया में गैस एजेंसियों पर छापामार कार्रवाई की गई. जिलाधिकारी ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी इसलिए कार्रवाई की गई-
Published : April 4, 2026 at 8:42 PM IST
गया : बिहार के गया जी में घरेलू गैस की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी करवाई की है. गैस एजेंसियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के आदेश पर बड़े पैमाने पर छपेमारी की. शनिवार को मानपुर स्थित नारायणी इंडियन गैस एजेंसी और श्याम इंडियन गैस एजेंसी में औचक जांच की गई, जांच में जो मामले सामने आए उसने गैस एजेंसियों की सप्लाई के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
उपभोक्ताओं ने की शिकायत : जिला प्रशासन की छापेमारी टीम में सदर एसडीओ और डीएसपी विधि व्यवस्था, डीएसओ शामिल थे, नारायणी गैस एजेंसी में ग्राहकों ने खुलकर शिकायत अधिकारियों के सामने की. कई ग्राहकों ने कहा कि मोबाइल पर गैस डिलीवरी का मैसेज तो आ जाता है लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचता. इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी की टीम ने एजेंसी में गहनता से तलाशी ली, जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और फिजिकल स्टॉक में बड़ा अंतर मिला.
375 सिलेंडर गायब मिले : नारायणी गैस एजेंसी के ऑनलाइन डिलीवरी डाटा और फिजिकल डाटा में बड़ा अंतर पाया गया है. एजेंसी ने ऑनलाइन रिकॉर्ड में दावा किया था कि उस के पास 363 सिलेण्डर भरे हुए हैं, जबकि ऑफलाइन डाटा को खंगाल गया तो उतने भरे हुए सिलेंडर एजेंसी में नहीं पाए गए, खाली सिलेंडर की भी संख्या बढ़ी हुई थी. एजेंसी के डाटा के अनुसार 137 खाली सिलेंडर होने चाहिए थे, मगर एजेंसी में 486 खाली सिलेंडर रखे हुए मिले.
एजेंसी नहीं दिया जवाब : जिला सप्लाई अधिकारी अशोक कुमार चौधरी के अनुसार नारायणी गैस एजेंसी के मैनेजर ने पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंसी के लोगों के द्वारा ही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की गई है, कई उपभोक्ताओं की शिकायत भी गंभीर थी, उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, एजेंसी ने जिला प्रशासन को गलत सूचना दी है.
''जांच में नारायणी एजेंसी में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है की कालाबाजारी की गई है. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसी के प्रोपराइटर के खिलाफ बोधगया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत प्राथमिक की दर्ज कराई गई है. जांच में भरे हुए सिलेंडर कम पाए गए और खाली सिलेंडर ज्यादा पाए गए हैं. वही श्याम इंडियन गैस एजेंसी की जांच में अलग तरह की गड़बड़ी सामने आई है. उसकी भी जांच कराई जा रही है.'' - शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी, गया
KYC के लिए लगी भीड़ : श्याम इंडियन गैस एजेंसी में हर दिन केवाईसी के लिए लंबी कतार लग रही है. उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं होने की शिकायत अधिकारियों से की, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने तुरंत अलग काउंटर खोलने का निर्देश दिया, ताकि प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके. इस एजेंसी में भी डीएसी नंबर मिलने के बाद भी जल्द डिलीवरी नहीं होने की शिकायत की गई है. जिला पदाधिकारी ने आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
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