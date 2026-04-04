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बिहार में गैस एजेंसी पर FIR, 375 सिलेंडर मिले गायब

गया : बिहार के गया जी में घरेलू गैस की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी करवाई की है. गैस एजेंसियों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर के आदेश पर बड़े पैमाने पर छपेमारी की. शनिवार को मानपुर स्थित नारायणी इंडियन गैस एजेंसी और श्याम इंडियन गैस एजेंसी में औचक जांच की गई, जांच में जो मामले सामने आए उसने गैस एजेंसियों की सप्लाई के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

उपभोक्ताओं ने की शिकायत : जिला प्रशासन की छापेमारी टीम में सदर एसडीओ और डीएसपी विधि व्यवस्था, डीएसओ शामिल थे, नारायणी गैस एजेंसी में ग्राहकों ने खुलकर शिकायत अधिकारियों के सामने की. कई ग्राहकों ने कहा कि मोबाइल पर गैस डिलीवरी का मैसेज तो आ जाता है लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचता. इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी की टीम ने एजेंसी में गहनता से तलाशी ली, जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और फिजिकल स्टॉक में बड़ा अंतर मिला.

375 सिलेंडर गायब मिले : नारायणी गैस एजेंसी के ऑनलाइन डिलीवरी डाटा और फिजिकल डाटा में बड़ा अंतर पाया गया है. एजेंसी ने ऑनलाइन रिकॉर्ड में दावा किया था कि उस के पास 363 सिलेण्डर भरे हुए हैं, जबकि ऑफलाइन डाटा को खंगाल गया तो उतने भरे हुए सिलेंडर एजेंसी में नहीं पाए गए, खाली सिलेंडर की भी संख्या बढ़ी हुई थी. एजेंसी के डाटा के अनुसार 137 खाली सिलेंडर होने चाहिए थे, मगर एजेंसी में 486 खाली सिलेंडर रखे हुए मिले.

एजेंसी नहीं दिया जवाब : जिला सप्लाई अधिकारी अशोक कुमार चौधरी के अनुसार नारायणी गैस एजेंसी के मैनेजर ने पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि एजेंसी के लोगों के द्वारा ही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की गई है, कई उपभोक्ताओं की शिकायत भी गंभीर थी, उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, एजेंसी ने जिला प्रशासन को गलत सूचना दी है.