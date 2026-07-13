ETV Bharat / state

टिहरी दलित किशोर हत्याकांड, नाबालिग लड़की की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव, मृतक के दोस्त पर मुकदमा दर्ज

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिले में बीते दिनों दलित नाबालिग किशोर की हत्या के मामले में नया मोड आ गया है. पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंसी से जुड़े दो टेस्ट कराए गए थे, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसीलिए इस मामले में अब पुलिस ने मृतक के दोस्त, जो चश्मदीद भी है, उस पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल, बीती सात-आठ जून रात को करीब 11 बजे लंबगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला नाबालिग किशोर अपने दोस्त के साथ पास के ही गांव में अपनी दोस्त नाबालिग लड़की (प्रेम प्रसंग मामला) से मिलने उसके घर गया था. वहीं पर लड़की के परिजनों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया.

आरोप है कि लड़की के परिजनों ने दोनों लड़कों के साथ मारपीट की थी, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे. इसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां नाबालिग लड़की के दोस्त (प्रेमी) की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने मृतक लड़के के परिजनों की तहरीर पर लड़की के पिता और दादा समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया. इस मामले में मृतक नाबालिग लड़के का दोस्त चश्मदीद है, जिस पर अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.