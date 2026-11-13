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नाबालिग के साथ होटल में रेप, हल्द्वानी का मामला, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रहे समेत चार पर मुकदमा दर्ज

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में नाबालिग लड़की के साथ रेप मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों में से एक आरोपी का नाम धीरज बिष्ट है, जो छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुका है. फिलहाल चारों आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर में पीड़िता ने बताया कि चारों युवक रात में उसको मुखानी क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गए थे, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद किशोरी की स्थिति बिगड़ने की बात भी सामने आई है.